”Quería comunicar...”: Aylén Milla envía mensaje desde Dubai sobre ataques en Medio Oriente - Chilevisión

A través de videos en sus redes sociales, la ex chica reality se refirió a la situación actual del país en el que se encuentra y opinó de la violencia que se vive en el Medio Oriente.

Aylén Milla publicó unos videos en sus redes sociales este domingo, en los que retrata la situación de Dubai, capital de los Emiratos Árabes Unidos en medio de la crisis en Medio Oriente.

La ex chica reality se encuentra en dicho país, el cual se ha visto afectado por ataques de Irán con misiles que han sido interceptados.

En sus historias de Instagram se dirigió a sus seguridores con dos mensajes: "Gracias por escribir y preocuparse" y "Quería comunicar calma".

"Estoy recibiendo muchos mensajes, pero todo está bien", comenzó su relato. "Sigamos pidiendo paz mundial y que esto se acabe para todos, que no escale a mayores. Nadie sabe lo que va a pasar".

Sobre el ambiente y la seguridad actualmente en Dubai, Milla precisó que "está tranquila, pero sí hay misiles que son interceptados en el aire y esos pedacitos que se rompen, es lo que cae y puede generar daños e incendios".

Además, la modelo compartió su opinión sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente: "A mí todo esto me parece una tontería, nunca la violencia se apaga con más violencia, nunca resuelve los problemas. Al final, inocentes terminan pagando".

