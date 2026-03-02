 ”Quería comunicar...”: Aylén Milla envía mensaje desde Dubai sobre ataques en Medio Oriente - Chilevisión
Minuto a minuto
Conflicto en Medio Oriente: Cómo afecta la crisis en Irán en el precio de la bencina en Chile AHORA | Reo es asesinado al interior de cárcel de Arica: Fue atacado con un arma cortante Polémica por venta de porta credenciales del Ejército: Institución aclaró qué pasa con los artículos Fallece guardia afectado por explosión en Renca que había hablado con el matinal de CHV minutos después de la tragedia Jugador de fútbol es asesinado a disparos tras riña entre hinchas durante partido en San Antonio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/03/2026 13:20

”Quería comunicar...”: Aylén Milla envía mensaje desde Dubai sobre ataques en Medio Oriente

A través de videos en sus redes sociales, la ex chica reality se refirió a la situación actual del país en el que se encuentra y opinó de la violencia que se vive en el Medio Oriente.

Publicado por CHV Noticias

Aylén Milla publicó unos videos en sus redes sociales este domingo, en los que retrata la situación de Dubai, capital de los Emiratos Árabes Unidos en medio de la crisis en Medio Oriente

La ex chica reality se encuentra en dicho país, el cual se ha visto afectado por ataques de Irán con misiles que han sido interceptados.

En sus historias de Instagram se dirigió a sus seguridores con dos mensajes: "Gracias por escribir y preocuparse" y "Quería comunicar calma".

"Estoy recibiendo muchos mensajes, pero todo está bien", comenzó su relato. "Sigamos pidiendo paz mundial y que esto se acabe para todos, que no escale a mayores. Nadie sabe lo que va a pasar".

Sobre el ambiente y la seguridad actualmente en Dubai, Milla precisó que "está tranquila, pero sí hay misiles que son interceptados en el aire y esos pedacitos que se rompen, es lo que cae y puede generar daños e incendios".

Además, la modelo compartió su opinión sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente: "A mí todo esto me parece una tontería, nunca la violencia se apaga con más violencia, nunca resuelve los problemas. Al final, inocentes terminan pagando".

Revisa acá el relato de Aylén Milla

Publicidad

Destacamos

Noticias

Hoy comienza el segundo pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa si recibes los $66.834

Lo último

Lo más visto

Fallece guardia afectado por explosión en Renca que había hablado con el matinal de CHV minutos después de la tragedia

Manuel Garrido, guardia de una empresa que se encuentra bajo el lugar donde se originó la explosión, conversó con la periodista Daniela Muñoz minutos antes de ser trasladado por el SAMU.

02/03/2026

EXCLUSIVO | La prueba que delató a Lucho Plátano en asesinato de PDI: Arriesga más de 100 años de cárcel

Luis Vázquez Villenas es el nombre del delincuente investigado por diversos delitos, entre ellos el crimen del comisario de la PDI Daniel Valdés Donoso.

02/03/2026

Sigue la tensión: Video capta momento exacto en que defensas iraníes derriban a avión militar estadounidense en Kuwait

Un registro muestra a una aeronave militar estadounidense desplomándose, la cual habría sido derribada por Irán, según medios vinculados a la Guardia Revolucionaria.

02/03/2026

Hoy comienza el segundo pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa si recibes los $66.834

Llegó la fecha del segundo pago del Aporte Familiar Permanente 2026, que se entregará al grupo 2 de beneficiarios que cumplan con los requisitos.

02/03/2026