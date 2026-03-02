 Jugador de fútbol es asesinado a disparos tras riña entre hinchas durante partido en San Antonio - Chilevisión
02/03/2026 10:44

Jugador de fútbol es asesinado a disparos tras riña entre hinchas durante partido en San Antonio

El enfrentamiento amateur entre Cerro Alegre y Estrella Roja terminó con un fallecido en medio de graves hechos de violencia. Hinchas del equipo local dispararon a un jugador del conjunto visitante.

Publicado por CHV Noticias

Un jugador de fútbol amateur falleció este domingo producto de un impacto balístico tras una riña durante un partido de los clubes Cerro Alegre y Estrella Roja, en el Estadio Cristo Rey de Llolleo en San Antonio.

Tras el término del compromiso, Nicolás Vidal, parte del plantel de Estrella Roja y padre de dos hijos, recibió un disparo en medio de incidentes provocados por hinchas.

La víctima fue trasladada al Hospital Claudio Vicuña luego de ser herido. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció.

Según reportó el medio local Red Noticias VR, "luego de que el elenco local quedara eliminado, se generaron desórdenes en el recinto deportivo, donde un grupo de asistentes protagonizó agresiones contra el equipo arbitral y simpatizantes del conjunto visitante".

Carabineros señaló que se está verificando la gravedad de las lesiones en las demás personas involucradas mientras continúan las diligencias para determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades.

La Asociación Regional de Fútbol Amateur (ARFA) de la Región de Valparaíso decidió suspender todos los torneos regionales. "Nos haremos parte en las querellas criminales y velaremos por las máximas sanciones reglamentarias", expresaron.

Revisa acá el momento de los incidentes

