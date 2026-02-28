 Campaña de Vacunación 2026 inicia este domingo: Estos son los grupos prioritarios - Chilevisión
28/02/2026

Campaña de Vacunación 2026 inicia este domingo: Estos son los grupos prioritarios

Más de 8 millones de personas fueron vacunadas en 2025, con una cobertura del 78,76% de la población objetivo. Además, se observó una reducción de casos graves y fallecimientos por influenza y neumonía.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 1 de marzo inicia la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, luego que el Ministerio de Salud adelantara la acción por segundo año consecutivo para proteger tempranamente a la población frente a los principales virus respiratorios.

La decisión responde tanto a la evidencia acumulada de años anteriores como al actual escenario epidemiológico: durante esta temporada se pronostica la circulación del subclado K de influenza A(H3N2), variante que ya circula en Chile desde diciembre de 2025.

Los grupos prioritarios de la campaña de vacunación

La vacunación es gratuita y está dirigida a quienes tienen mayor riesgo de complicaciones graves:

    • Personas de 60 años y más (influenza) y 65 años y más (COVID-19 y vacuna neumocócica).
    • Personal de salud de establecimientos públicos y privados.
    • Enfermos crónicos entre 11 y 59 años con condiciones de riesgo (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras).
    • Gestantes en cualquier etapa del embarazo (también recibirán la vacuna dTpa desde las 28 semanas).
    • Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico.
    • Trabajadores de educación preescolar y escolar hasta 8° año básico.
    • Recién nacidos y lactantes nacidos a partir del 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS).

Dónde revisar los centros de vacunación

Existen más de 1.200 puntos de vacunación disponibles en todo el país, puedes revisar tu centro más cercano en MeVacuno.cl. También puedes llamar a Salud Responde al 600 360 77 77, disponible las 24 horas.

El minsal informó que en 2025 más de 8 millones de personas fueron vacunadas, con una cobertura del 78,76% de la población objetivo. Además, se observó una reducción de casos graves y fallecimientos por influenza y neumonía respecto al año anterior.

El impacto más significativo lo registró la inmunización contra el VRS en recién nacidos y lactantes: en 2024 y 2025 no se registraron muertes en menores de un año por este virus, y las hospitalizaciones por causa respiratoria en ese grupo etario cayeron un 61% en 2024 y un 62% en 2025.



