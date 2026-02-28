Campaña de Vacunación 2026 inicia este domingo: Estos son los grupos prioritarios - Chilevisión

Más de 8 millones de personas fueron vacunadas en 2025, con una cobertura del 78,76% de la población objetivo. Además, se observó una reducción de casos graves y fallecimientos por influenza y neumonía.
Este domingo 1 de marzo inicia la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, luego que el Ministerio de Salud adelantara la acción por segundo año consecutivo para proteger tempranamente a la población frente a los principales virus respiratorios.
La decisión responde tanto a la evidencia acumulada de años anteriores como al actual escenario epidemiológico: durante esta temporada se pronostica la circulación del subclado K de influenza A(H3N2), variante que ya circula en Chile desde diciembre de 2025.
La vacunación es gratuita y está dirigida a quienes tienen mayor riesgo de complicaciones graves:
Existen más de 1.200 puntos de vacunación disponibles en todo el país, puedes revisar tu centro más cercano en MeVacuno.cl. También puedes llamar a Salud Responde al 600 360 77 77, disponible las 24 horas.
El minsal informó que en 2025 más de 8 millones de personas fueron vacunadas, con una cobertura del 78,76% de la población objetivo. Además, se observó una reducción de casos graves y fallecimientos por influenza y neumonía respecto al año anterior.
El impacto más significativo lo registró la inmunización contra el VRS en recién nacidos y lactantes: en 2024 y 2025 no se registraron muertes en menores de un año por este virus, y las hospitalizaciones por causa respiratoria en ese grupo etario cayeron un 61% en 2024 y un 62% en 2025.