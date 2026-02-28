Media Luna Roja: Ataque de Israel y EEUU a Irán deja al menos 201 muertos y más de 700 heridos - Chilevisión

La información fue confirmada por la Media Luna Roja durante las últimas horas de este sábado. Tras los ataques, Irán ha respondido lanzando misiles y drones hacia Israel y bases de EEUU.

Durante la jornada de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron una serie de ataques contra Irán.

De acuerdo a los reportes israelíes, su ofensiva tenía como objetivo al líder supremo, presidente y jefe de las fuerzas armadas de Irán.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que con estos ataques se busca "eliminar amenazas inminentes del régimen iraní".

Tras los ataques, desde Irán han respondido con una ola de misiles y drones hacia territorio israelí y bases estadounidenses en el Medio Oriente.

Aumenta cifra de muertos y heridos tras ataques sobre Irán

Según información confirmada por la Media Luna Roja, los ataques han cobrado la vida de 201 personas y 747 permanecen con heridas de diversa gravedad.

En la misma línea, medios como El País informaron que en las últimas horas se confirmó la muerte del ministro de Defensa de Irán, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour. Sin embargo, esto no ha sido ni confirmado ni descartados por las autoridades iraníes.