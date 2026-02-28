¿Indirecta para Skar?: El enigmático mensaje de Pailita tras coronación de Viña 2026 - Chilevisión

A solo horas de que Skarleth Labra fuera coronada como reina del certamen viñamarino, el músico chileno utilizó su cuenta de Instagram para compartir una particular reflexión.

Pailita llamó la atención en redes tras publicar un llamativo mensaje horas después de que Skarleth Labra fuera coronada como reina de Viña 2026.

Cabe recordar que ambos fueron pareja y se conocieron en Punta Arenas cuando él tenía 20 años y ella 15. Su término fue ampliamente conocido producto de polémicas personales y familiares que terminaron con funas de un lado hacia el otro.

Ahora, en medio del exitoso momento de la ganadora de Fiebre de Baile, el cantante utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión que dejó dudas en sus seguidores.

El enigmático mensaje de Pailita en redes tras coronación de Skar como reina de Viña 2026

A través de su cuenta de Instagram, el músico chileno compartió una fotografía en la que se ve a un niño apuntando al sol en tonos blanco y negro.

"Aquí nos alegramos del éxito de los demás", acompañó el intérprete de Na Na Na.

A continuación, la historia que compartió Pailita en su Instagram.