 ¿Indirecta para Skar?: El enigmático mensaje de Pailita tras coronación de Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Cancillería expresa preocupación ante “escalada militar” en Medio Oriente y toma contacto con embajadas Confirman nueva víctima fatal por explosión en Renca: Ocho personas siguen hospitalizadas Reportan sismo al norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro EXCLUSIVO | Revelan registro inédito del homicidio frustrado a carabinero en 2022 por reo fugado Cae El Morocha: Delincuente sembró el pánico con secuestros y torturas en San Vicente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/02/2026 16:42

¿Indirecta para Skar?: El enigmático mensaje de Pailita tras coronación de Viña 2026

A solo horas de que Skarleth Labra fuera coronada como reina del certamen viñamarino, el músico chileno utilizó su cuenta de Instagram para compartir una particular reflexión.

Publicado por CHV Noticias

Pailita llamó la atención en redes tras publicar un llamativo mensaje horas después de que Skarleth Labra fuera coronada como reina de Viña 2026

Cabe recordar que ambos fueron pareja y se conocieron en Punta Arenas cuando él tenía 20 años y ella 15. Su término fue ampliamente conocido producto de polémicas personales y familiares que terminaron con funas de un lado hacia el otro

Ahora, en medio del exitoso momento de la ganadora de Fiebre de Baile, el cantante utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión que dejó dudas en sus seguidores. 

El enigmático mensaje de Pailita en redes tras coronación de Skar como reina de Viña 2026

A través de su cuenta de Instagram, el músico chileno compartió una fotografía en la que se ve a un niño apuntando al sol en tonos blanco y negro. 

"Aquí nos alegramos del éxito de los demás", acompañó el intérprete de Na Na Na. 

A continuación, la historia que compartió Pailita en su Instagram. 

 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Campaña de Vacunación 2026 inicia este domingo: Estos son los grupos prioritarios

Lo último

Lo más visto

“La familia favorita de Chile”: Conocida pareja se comprometió durante última noche del Festival de Viña

Con unas emotivas fotografías la pareja agradeció los mensajes de felicitaciones que les han llegado tras la propuesta en vivo.

28/02/2026

Video | Registran intensa pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en conocida fiesta en Viña

Los involucrados debieron ser separados para no llegar a los golpes en medio de todos los participantes de la Bresh.

28/02/2026

“Una jugada chueca”: Comediante acusó a Joche Vidal de copiar sketch de su rutina y él contestó

A través de un video que publicó en Instagram, Sebastián Parra aseguró que el humorista que debutó hace unos días en el Festival de Comedia plagió un segmento que él venía mostrando hace años en sus rutinas.

28/02/2026

“¡No me interrumpa!”: Pastor Rocha frenó en seco a Rafael Araneda en plena celebración en Viña 2026

El comediante había terminado su rutina y estaba agradeciendo los premios que le dio el público cuando fue interrumpido por el animador. Sin embargo, él no alcanzó a terminar cuando recibió un chiste de vuelta.

28/02/2026