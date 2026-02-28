Video | Registran intensa pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en conocida fiesta en Viña - Chilevisión

Los involucrados debieron ser separados para no llegar a los golpes en medio de todos los participantes de la Bresh.

A través de redes sociales se viralizó rápidamente un video de Sammis Reyes teniendo un intenso cruce con José Manuel "Cuco" Cerda, la pareja de Daniela Aránguiz.

De acuerdo con los videos que circulan en internet, ambos se encontraba en la fiesta Bresh que se realizó la noche del viernes en Viña del Mar, cuando comenzaron a pelear.

Captan a Sammis y Cuco peleando en fiesta

Según el reporte de Danilo 21, el video fue captado por Sergio Narchi, la ex pareja de Naya Fácil, quien justo se encontraba bailando cerca de Sammis y Cuco.

Asimismo, en las imágenes se logra captar cómo el ex jugador de la NFL grita y apunta a la pareja de Aránguiz, mientras otros individuos lo alejan del lugar de la pelea para evitar que llegara a los golpes.

Por su parte, Cuco también se ve gritando e incitando a Reyes que se acerce a él, mientras es frenado por guardias en otro espacio del recinto.

Si bien se desconoce el motivo de la pelea, la hipótesis de Danielo 21 es que el enfrentamiento se habría generado por Daniela Aránguiz y los dichos negativos sobre Emilia Dides tras la gala de Viña 2026.

Sin embargo, hasta el término de esta nota, ninguno de los involucrados se ha referido sobre lo ocurrido.

Revisa aquí el video de la pelea