“¡Das vergüenza ajena!”: Cuco Cerda respondió con todo a Sergio Rojas tras ser tildado de “cazafortunas” - Chilevisión

Sergio aseguró que Cuco estaba en una relación con Daniela Aránguiz para ganar notoriedad en televisión y él tuvo una lapidaria respuesta.

Durante la tarde de este jueves, José Manuel "Cuco" Cerda respondió con todo a Sergio Rojas, quien aseguró que su relación con Daniela Aránguiz comenzó como una manera de ganar notoriedad en televisión.

Además, el periodista acusó a Cuco de haber tenido un amorío con Natu Urtubias, también conocida como "La Natu", cercano al tiempo en que conoció a Daniela.

La lapidaria respuesta de Cuco Cerda

En Que Te lo Digo, Rojas había señalado en duros términos que "lo que buscabas era que Natu te llevara a su react", y luego agregó: "Estabas tan sediento de fama".

"Fuiste por una mente más débil, sí, fuiste por una persona que era mucho más fácil de manipular porque emocionalmente está acabada, y me refiero a Daniela Aránguiz, y te resultó", expresó Sergio, quien también tildó a Cuco de "cazafortunas".

Es por ello que el influencer respondió con todo y en Noche de Suerte aseguró: "Parece que te importa harto mi vida personal (...) no es mi culpa estar pololeando con una mujer exitosa que da portadas en todos lados, una mujer que me ama y está conmigo feliz de la vida".

En esa misma línea, agregó: "Vives de tus mentiras y de tus inventos" y además expuso que a él y a Daniela: "Nos da risa cómo inventas e inventas".

"¡No lo hagas mal porque das vergüenza ajena, Sergio, por favor!", expresó Cuco, quien además invitó a Sergio a reflexionar sobre la manera en que ejerce su labor periodística y a pensar en cómo sus dichos afectan a otras personas.

Finalmente, Cerda concluyó: "Si te pica, ráscate con el dedo, porque se te nota mucho cómo se te sale la envidia por los poros (...) Sé feliz".