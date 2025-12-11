“Nunca lo había visto realmente enamorado”: Cuco Cerda reveló si habrá matrimonio entre Raimundo y Faloon - Chilevisión

El influencer reveló detalles inéditos de la relación entre su hermano y Faloon Larraguibel.

José Manuel Cerda, reveló si existen posibilidades de matrimonio entre su hermano, Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel, luego de que la modelo se divorciara de Jean Paul Pineda.

"Cuco" se sinceró sobre la personalidad de su hermano, pero también reveló detalles inéditos de la relación que mantiene con Larraguibel y expuso cómo ella ha cambiado su vida.

¿Qué dijo Cuco Cerda?

"¿Tú ves opción de sagrado vínculo?", le preguntaron a Cuco este miércoles en Noche de Suerte y el influencer respondió: "Por ahora, no. No porque él o ella no quieran, es porque ella se acaba de divorciar, la Faloon tiene tres hijos, Rai tiene 26 años".

En esa misma línea, agregó: "Entonces es una decisión que es bien íntima, bien personal de mi hermano y de su pareja" y luego aseguró que su hermano es igual que él a la hora de mantener una relación amorosa.

"De hecho, todo lo contrario. El Rai es todo lo contrario. No es de pololeo largo. Yo siempre he sido más pololo", comentó el influencer que luego reveló: "Rai es más indomable. Rai es un alma libre".

Sin embargo, a pesar de la negativa a contraer matrimonio, Cuco admitió: "Nunca lo había visto realmente enamorado, queriendo saber de ella, llamándola, conversaban durante el día ¿Qué vas a hacer?, organizando cosas a futuro, viajes, panoramas, situaciones, eventos".

Finalmente, Cerda concluyó: "Pero lo que sí puedo decir es que estoy muy feliz por él y por Faloon".