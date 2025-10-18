 “Si él quiere...”: Daniela Aránguiz ve posible tener otro hijo junto a su nueva pareja - Chilevisión
18/10/2025 13:21

“Si él quiere...”: Daniela Aránguiz ve posible tener otro hijo junto a su nueva pareja

La exMekano realizó una transmisión en vivo a través de su Instagram, donde aseguró que "habrá que ver" la posibilidad de tener otro hijo junto a su actual pareja, Cuco Cerda.

Publicado por CHV Noticias

Daniela Aránguiz sorprendió a sus seguidores al realizar una transmisión en vivo junto a su pareja Cuco Cerda.

Durante la transmisión, uno de los seguidores de la exMekano le consultó a la pareja si planeaban tener otro hijo.

"Si él quiere tener un hijo..."

Ante esto, la panelista expresó que "fui mamá muy joven. Mi hija mayor tiene 18 años y ya había cerrado la fábrica, pero si él quiere tener un hijo... no lo sé, habría que verlo".

"Yo tuve mi primera hija a los 20 años y estaba dando pechuga cuando todas mis amigas estaban carreteando", agregó.

Por su parte, Cuco Cerda aseguró que "ustedes no me conocen, pero yo soy loco. Y tener un hijo, ¿por qué no? Habría que verlo más adelante".

Aránguiz también reveló que "la primera vez que le di un beso al Jose, él me dijo que 'yo no quiero que estés con nadie más'", lo cual, en sus palabras, fue de las cosas que más le gustó del Ingeniero Comercial.

