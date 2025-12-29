Incendio forestal afecta ladera de cerro San Carlos de Apoquindo en Las Condes - Chilevisión

Bomberos y equipos de emergencia de Conaf se encuentran trabajando en la emergencia luego de que se registrara fuego en pastizales cercanos al estadio Claro Arena.

Un incendio forestal afecta a la ladera del Cerro San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes, región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, las llamas comenzaron a eso de las 15:00 horas en pastizales cercanos al estadio Claro Arena, perteneciente al club Universidad Católica.

Bomberos se encuentra combatiendo la emergencia con voluntarios de ocho compañías de Santiago.

Sumado a eso, se también hay equipos trabajando por aire con dos helicópteros y una brigada de Conaf.

Incendio afecta al cerro San Carlos de Apoquindo