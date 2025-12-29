 Incendio forestal afecta ladera de cerro San Carlos de Apoquindo en Las Condes - Chilevisión
Minuto a minuto
Incendio forestal afecta ladera de cerro San Carlos de Apoquindo en Las Condes Libertarios ingresarán proyecto que busca el cese de la renovación de la licencia hasta los 65 años Trabajadores del Mall Plaza Norte acusan agresiones de guardias durante evacuación Kaiser por posible apoyo de J.A. Kast a postulación de Bachelet a la ONU: "Su candidatura no representa a todo Chile" Motociclista contra dos automovilistas: Registran brutal riña hasta con arma de fuego en Antofagasta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/12/2025 16:07

Incendio forestal afecta ladera de cerro San Carlos de Apoquindo en Las Condes

Bomberos y equipos de emergencia de Conaf se encuentran trabajando en la emergencia luego de que se registrara fuego en pastizales cercanos al estadio Claro Arena.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un incendio forestal afecta a la ladera del Cerro San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes, región Metropolitana. 

De acuerdo a información preliminar, las llamas comenzaron a eso de las 15:00 horas en pastizales cercanos al estadio Claro Arena, perteneciente al club Universidad Católica. 

Bomberos se encuentra combatiendo la emergencia con voluntarios de ocho compañías de Santiago

Sumado a eso, se también hay equipos trabajando por aire con dos helicópteros y una brigada de Conaf.

Incendio afecta al cerro San Carlos de Apoquindo

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo saber si tienes plata por cobrar este 2025: Revisa con tu nombre las acreencias bancarias

Lo último

Lo más visto

“Sacarte ese pijama de vieja”: Exponen potentes mensajes de Marcelo “Chino” Ríos a segundo romance

El extenista habría estado con una mujer en Viña del Mar, en paralelo a su relación con Vanessa Bourgeois, y le envió potentes mensajes a través de Instagram.

29/12/2025

Cámara capta robo de tres mujeres en Mall Plaza Norte mientras se evacuaba por peligro de incendio

A través de redes sociales se viralizó el registro de una cámara de seguridad donde se aprecia a tres mujeres, las cuales roban todo lo que pueden mientras suenan las alarmas del recinto y se solicitaba evacuar.

29/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en nueve comunas de Santiago para este martes 30 de diciembre

Estas interrupciones se enmarcan en trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

29/12/2025

Cámaras de seguridad registraron todo: PDI repelió asalto en su contra y mató a uno de los delincuentes en Maipú

El funcionario de Investigaciones se encontraba llegando a su casa de su turno laboral cuando fue interceptado por estas tres personas.

29/12/2025