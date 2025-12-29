Incendio forestal afecta ladera de cerro San Carlos de Apoquindo en Las Condes - Chilevisión

Bomberos y equipos de emergencia de Conaf se encuentran trabajando en la emergencia luego de que se registrara fuego en pastizales cercanos al estadio Claro Arena.
Un incendio forestal afecta a la ladera del Cerro San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes, región Metropolitana.
De acuerdo a información preliminar, las llamas comenzaron a eso de las 15:00 horas en pastizales cercanos al estadio Claro Arena, perteneciente al club Universidad Católica.
Bomberos se encuentra combatiendo la emergencia con voluntarios de ocho compañías de Santiago.
Sumado a eso, se también hay equipos trabajando por aire con dos helicópteros y una brigada de Conaf.
🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 8 Compañías ante Alarma de #Incendio forestal en San Carlos de Apoquindo y Camino las Flores, en la comuna de #LasCondes.