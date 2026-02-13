 Carabineros detuvo a 110 prófugos en 58 horas: Uno llevaba 1.700 días huyendo - Chilevisión
Minuto a minuto
Yacarés en Playa Cavancha: Video abrió debate sobre cautiverio de fauna exótica Crece debate por ayuda desde Chile a Cuba: Oposición citará a Van Klaveren a declarar al Senado Presidente Boric abogó por sala cuna universal y el fin al CAE en último consejo de gabinete VIDEO | Pelea por estacionamiento dejó a hombre en riesgo vital en barrio 10 de Julio de Santiago Polémica por aplicación de Ley de Plásticos en supermercados: Esto dice la CCS y el ministerio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/02/2026 18:50

Carabineros detuvo a 110 prófugos en 58 horas: Uno llevaba 1.700 días huyendo

Desde la institución policial destacaron "la capacidad de coordinación interregional y el valor del análisis previo de inteligencia criminal". Uno de los detenidos acumulaba hasta 1.700 días eludiendo la justicia.

Publicado por CHV Noticias

Un trabajo focalizado de Carabineros permitió, en solo 58 horas, "sacar de circulación" a 110 personas que se encontraban incumpliendo órdenes vigentes de detención en distintas localidades del país.

La operación fue liderada por el Departamento Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), esto, en el marco del plan de "Captura de Prófugos de la Justicia – Periodo Estival 2026".

Se trata de un cruce de datos del Registro Nacional de Prófugos que permitió identificar a cerca de 1.171 personas con órdenes pendientes, muchas de ellas vinculadas a delitos violentos y organizados, y con domicilios registrados en comunas de alta afluencia turística.

Así, con los antecedentes separados por región y comuna, los equipos del SEBV y la Sección de Investigación Policial de Aysén, Magallanes y Arica, además del OS9 en Arica, recibieron listados y medios acordes a la complejidad de cada objetivo.

Balance de redada nacional

El operativo entró en funcionamiento entre las 8:00 horas del martes 10 y las 18:00 del jueves 12 de febrero de manera simultánea en distintas regiones del país.

¿El balance? 110 prófugos detenidos por delitos que abarcan desde robos, lesiones y tráfico de drogas, hasta abuso sexual, violación, receptación de vehículos motorizados, desacatos y conducción en estado de ebriedad.

Todos ellos, especificó la institución policial, corresponden a adultos: Un 94% son hombres y un 6% mujeres. El 67% es de nacionalidad extranjera mientras que el 95% registra antecedentes policiales previos. Uno acumulaba hasta 1.700 días eludiendo la justicia.

Desde Carabineros destacaron "la capacidad de coordinación interregional y el valor del análisis previo de inteligencia criminal". Según agregaron, la búsqueda de prófugos "no se detiene y la acción policial no se toma vacaciones".

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Lo último

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026