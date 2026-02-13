Carabineros detuvo a 110 prófugos en 58 horas: Uno llevaba 1.700 días huyendo - Chilevisión

Desde la institución policial destacaron "la capacidad de coordinación interregional y el valor del análisis previo de inteligencia criminal". Uno de los detenidos acumulaba hasta 1.700 días eludiendo la justicia.

Un trabajo focalizado de Carabineros permitió, en solo 58 horas, "sacar de circulación" a 110 personas que se encontraban incumpliendo órdenes vigentes de detención en distintas localidades del país.

La operación fue liderada por el Departamento Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), esto, en el marco del plan de "Captura de Prófugos de la Justicia – Periodo Estival 2026".

Se trata de un cruce de datos del Registro Nacional de Prófugos que permitió identificar a cerca de 1.171 personas con órdenes pendientes, muchas de ellas vinculadas a delitos violentos y organizados, y con domicilios registrados en comunas de alta afluencia turística.

Así, con los antecedentes separados por región y comuna, los equipos del SEBV y la Sección de Investigación Policial de Aysén, Magallanes y Arica, además del OS9 en Arica, recibieron listados y medios acordes a la complejidad de cada objetivo.

Balance de redada nacional

El operativo entró en funcionamiento entre las 8:00 horas del martes 10 y las 18:00 del jueves 12 de febrero de manera simultánea en distintas regiones del país.

¿El balance? 110 prófugos detenidos por delitos que abarcan desde robos, lesiones y tráfico de drogas, hasta abuso sexual, violación, receptación de vehículos motorizados, desacatos y conducción en estado de ebriedad.

Todos ellos, especificó la institución policial, corresponden a adultos: Un 94% son hombres y un 6% mujeres. El 67% es de nacionalidad extranjera mientras que el 95% registra antecedentes policiales previos. Uno acumulaba hasta 1.700 días eludiendo la justicia.

Desde Carabineros destacaron "la capacidad de coordinación interregional y el valor del análisis previo de inteligencia criminal". Según agregaron, la búsqueda de prófugos "no se detiene y la acción policial no se toma vacaciones".