Américo reaparece con sorpresivo mensaje tras quiebre con Yamila Reyna y supuesta internación clínica - Chilevisión

El cantante compartió una foto en su cuenta de Instagram luego de reportes que indicaban que había sido visto en la urgencia de una clínica capitalina tras su quiebre con la comediante.

Américo reapareció en sus redes sociales en tras rumores sobre una presunta internación en medio de su mediático quiebre con Yamila Reyna.

En las últimas horas en Plan Perfecto se había dado a conocer que el cantante habría llegado de urgencia a una clínica capitalina donde presuntamente fue internado por causas desconocidas.

Sin embargo, en horas de la tarde de este viernes, el artista volvió a ocupar sus redes sociales para enviar un mensaje.

A través de sus historias de Instagram, Américo compartió una fotos disfrutando de un snack de una conocida cadena de café, acompañado de la canción Volando entre tus brazos de Marc Anthony.

“Hoy no saben igual…Pero un capuchino y un lemon cake siempre son buena compañía”, escribió.

Yamila Reyna y Américo terminaron su relación

Yamila Reyna y Américo terminaron su relación luego de que se conociera una pelea tras su paso por el Festival Oro Verde, comuna de Empedrado, región del Maule.

La comediante y el cantante estuvieron poco más de un año juntos. Hicieron oficial su romance durante la alfombra roja del la gala del Festival del Viña 2025 e incluso tenían planes de matrimonio.