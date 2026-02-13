Yamila Reyna tomó una difícil decisión laboral tras quiebre con Américo: “Un momento muy delicado” - Chilevisión

La comediante comunicó en redes sociales qué pasará con todos los eventos que tenía programados para el resto del mes.

Yamila Reyna tomó una importante decisión sobre su futuro laboral en medio del difícil momento que atraviesa a raíz de su quiebre con Américo.

En sus historias de Instagram compartió un comunicado firmado por Femme Producciones en donde señalan que “Yami se encuentra en un momento muy delicado, donde lo que más necesita es espacio para tomar vuelo otra vez”.

Por esa razón, anunciaron la reprogramación de la gira que estaba realizando la comediante con fechas en Coquimbo y el sur del país.

Si bien en el escrito no se señala la fecha en la que se realizarán los shows que estaban pactados, anunciaron que podría ser entre los meses de abril o mayo que se retomen las presentaciones.

También detallaron que la medida se tomó “priorizando su bienestar y el tiempo necesario para volver con la energía, la verdad y el corazón que ustedes merecen”.

“Retomaremos con fuerza desde el 7 de marzo en La Fuente Maestra de Chicureo. Iniciaremos el mes de la mujer en conjunto. Las necesitamos más que nunca”, adelantaron sobre el futuro de Yamila Reyna.

El quiebre de Yamila Reyna y Américo

La noche del martes se dio a conocer el quiebre entre Yamila Reyna y Américo, luego de la participación que ambos tuvieron en el Festival Oro Verde en la comuna de Empedrado.

Según contó la periodista, la pareja tuvo una fuerte discusión en una bencinera la que habría puesto fin a la relación.

La comediante y el cantante estuvieron poco más de un año juntos. Hicieron oficial su romance durante la alfombra roja del la gala del Festival del Viña 2025 e incluso tenían planes de matrimonio.