Entra en vigencia una nueva etapa de la Ley de Plásticos: Estas son las nuevas exigencias en 2026 - Chilevisión

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

A partir de este viernes comenzará a regir una nueva etapa de la Ley de Plásticos y Productos de un Solo Uso, la legislación que busca proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos.

La normativa apunta a reducir el uso de los plásticos desechables en establecimientos de comida y para ello se limita su entrega y se regula la disponibilidad de botellas plásticas desechables.

¿Quiénes deberán cumplir con esta ley? ¿cuáles son las especificaciones? A continuación, conoce todas las respuestas sobre esta nueva medida.

¿Qué se puso en marcha hoy?

Este viernes 13 de febrero se puso en marcha una nueva etapa de la ley de plásticos que aplica en establecimientos de expendio de alimentos. Considera el consumo tanto dentro como fuera del local.

¿Qué no se puede entregar dentro del local?

Dentro del local queda prohibida la entrega de productos de un solo uso, a no ser que sean de madera papel o cartón certificados biodegradables.

¿Cuáles son los productos de un solo uso regulados por esta ley?

Corresponden a tazas, vasos, tazones, cubiertos (tenedor, cuchara, cuchillo), palillos, pocillos, bombillas, bandejas, envases de comida y sachets que no sean reutilizables.

¿Qué pasa con el consumo fuera del local?

Se permite la entrega de productos desechables de materiales valorizables (plástico PET/HDPE, papel, cartón, vidrio u otros) distintos del plásticos o plástico certificado, solicitados expresamente por el consumidor.

¿Qué son los establecimientos de expendio de alimentos?

Los establecimientos de expendio de alimentos son locales que comercializan comida preparada, como restaurantes, comida rápida, casinos, entre otros.

¿Esta ley incluye a los supermercados?

No, por lo que no deben cumplir con las obligaciones de la ley sobre productos de un solo uso. Sin embargo, se establece la obligación de supermercados de exhibir en sus vitrinas al menos un 30% de botellas retornables. Sin embargo, si al interior de un supermercado existe un establecimiento de expendio de alimentos (cafetería, restaurant u otro similar) a estos sí se les aplicarán la normativa.

¿Qué pasará con los delivery?

En el caso de los delivery, como es consumo fuera del local, sólo se permite la entrega de productos desechables de materiales distintos al plástico (por ejemplo papel, cartón, aluminio, vidrio, bambú, etc.) o de plástico certificado.

¿Qué viene en el futuro?

El próximo 7 de julio entra en reglamento la ley que regula la certificación de productos y botellas plásticas desechables.

¿Quién fiscaliza?

La fiscalización del cumplimiento de la ley estará a cargo de las municipalidades, pero cualquier persona puede denunciar a un local que no esté respetando las obligaciones ante el Juzgado de Policía Local competente.

¿Cuáles son las multas?

Dependiendo del nivel de infracción, las multas pueden ir 1 UTM (69.889 aprox.) y 20 UTM (1.397.780) por cada

producto de un solo uso entregado.