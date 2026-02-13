 Codelco remueve a tres ejecutivos por ocultamiento de información sobre tragedia en mina El Teniente - Chilevisión
13/02/2026 13:11

Codelco remueve a tres ejecutivos por ocultamiento de información sobre tragedia en mina El Teniente

La empresa estatal detectó "inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados", por lo que resolvió desvincular a tres miembros de la plana ejecutiva.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Codelco anunció la desvinculación de tres altos ejecutivos de la empresa tras la tragedia en la División El Teniente, accidente que dejó seis víctimas fatales en julio pasado.

Mediante un comunicado, la empresa estatal informó que la decisión se tomó en vista de los resultados de una auditoría interna sobre las causas del siniestro.

En la mencionada investigación se detectaron "inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras un estallido de roca, ocurrido en El Teniente el 24 de julio de 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo periodo atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos de la Corporación".

En vista de lo anterior, dejaron de pertenecer a las filas de Codelco el vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza Gallardo, el exgerente de Operaciones de División El Teniente —hoy gerente general—, Claudio Sougarret Larroquete, y el exgerente de Minas —actual gerente de Proyectos— de la misma división, Rodrigo Andrades Contreras.

Codelco anunció que entregará los antecedentes al Ministerio Público, así como "la apertura de otras audiencias de auditorías internas referidas a posibles incumplimientos adicionales en materia de permisos".

