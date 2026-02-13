VIDEO | Conocida influencer culinaria muere tras comer cangrejo venenoso - Chilevisión

La mujer había ingerido distintos productos del mar, incluido uno de los más peligrosos. Al día siguiente cayó enferma y falleció.

Una influencer murió tras comer un cangrejo altamente venenoso en Filipinas. Se trata de Emma Amit, una mujer de 51 años que graba y publica degustaciones en redes sociales.

El 4 de febrero se encontraba con un grupo de personas cazando crustáceos, caracoles y mariscos, cerca de su casa frente al mar. En un video se muestra como la creadora de contenido ingerió uno de los cangrejos directo de una olla.

Según informó el New York Post, al día siguiente se enfermó hasta convulsionar, mientras era trasladada de urgencia a un hospital. Habría ido inconsciente y con los labios azules. El 6 de febrero falleció.

El medio explicó que ese tipo de cangrejo contiene una combinación de toxinas que pueden ser letales si son consumidas. Además, este crustáceo es considerado el más venenoso en Filipinas.

Laddy Gemang, jefe de la comuna de Luzviminda, donde vivía Amit, se pronunció al respecto: "Es muy triste porque viven cerca del mar, deberían haber sabido lo peligroso que es comer ese cangrejo. Entonces, ¿por qué lo comió? Estoy confundido".

"A los residentes de Puerto Princesa, le pido urgentemente que estén muy atentos. No coman estos cangrejos, porque ya han cobrado dos vidas en nuestra ciudad. No se arriesguen", agregó.