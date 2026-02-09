 Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito - Chilevisión
09/02/2026 17:00

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Fonasa continúa con el proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso, el cual se extenderá hasta el 15 de marzo de este año. Puedes conocer en simples pasos si es que lo recibes.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) hizo un llamado a participar del proceso de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), el cual contempla más de 6 mil millones de pesos para más de 75 mil beneficiarios.

Se trata de un procedimiento administrativo para restituir cotizaciones de salud pagadas por sobre lo que correspondía, corrigiendo errores en la recaudación en un periodo comprendido entre abril de 2020 y marzo de 2025.

¿Por qué se genera la devolución?

"Esta propuesta de devolución masiva no es un bono ni un beneficio para nuestros cotizantes, sino que es una devolución de un pago en exceso”, explicó Fonasa sobre la devolución que tiene dos causales principales:

    • Doble pago idéntico: cuando un empleador paga dos veces la cotización de salud de un trabajador en un mismo mes. En ese caso, el dinero se devuelve al empleador.
    • Pago superior al tope imponible legal: cuando una persona tiene más de una fuente de ingresos y la suma de cotizaciones supera el máximo permitido. El tope se fija en $3.483.735 mensuales, considerando el valor de la UF del 18 de diciembre de 2025. En este caso, el dinero se devuelve al cotizante.

¿Cómo saber si tienes una devolución pendiente?

Puedes revisar si te corresponde la devolución ingresando a la plataforma DPE de Fonasa y seguir los siguientes pasos:

    • Ingresa a la plataforma y selecciona persona natural o persona jurídica.
    • Si eres persona natural, accede con ClaveÚnica.
    • Si eres empleador/persona jurídica, ingresa con el RUT de la entidad.
    • El sistema mostrará si existe propuesta de devolución, el monto y la opción para aceptar.

El proceso de devolución inició el 18 de diciembre de 2025 y se mantendrá abierto hasta el 15 de mazo de 2026 en el sitio web de Fonasa.

