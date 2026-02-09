Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito - Chilevisión

Fonasa continúa con el proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso, el cual se extenderá hasta el 15 de marzo de este año. Puedes conocer en simples pasos si es que lo recibes.
El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) hizo un llamado a participar del proceso de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), el cual contempla más de 6 mil millones de pesos para más de 75 mil beneficiarios.
Se trata de un procedimiento administrativo para restituir cotizaciones de salud pagadas por sobre lo que correspondía, corrigiendo errores en la recaudación en un periodo comprendido entre abril de 2020 y marzo de 2025.
"Esta propuesta de devolución masiva no es un bono ni un beneficio para nuestros cotizantes, sino que es una devolución de un pago en exceso”, explicó Fonasa sobre la devolución que tiene dos causales principales:
Puedes revisar si te corresponde la devolución ingresando a la plataforma DPE de Fonasa y seguir los siguientes pasos:
El proceso de devolución inició el 18 de diciembre de 2025 y se mantendrá abierto hasta el 15 de mazo de 2026 en el sitio web de Fonasa.