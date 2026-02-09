¿Cómo se llevan? Gabriel Urzúa se sinceró sobre Nico Oyarzún y recordó divorcio con Carmen Zabala - Chilevisión

El actor y exparticipante de Fiebre de Baile habló de su actual situación amorosa, luego del quiebre con la actriz María Gracia Omegna.

El actor Gabriel Urzúa fue el reciente invitado al programa Sin Editar de Pamela Díaz, donde se refirió a su actual situación amorosa tras el quiebre con María Gracia Omegna.

El finalista de Fiebre de Baile indicó que, además de estar soltero, su estado civil es "divorciado", debido a su ruptura con Carmen Zabala, con quien se casó en 2017 y tuvo una hija.

Gabriel Urzúa y su relación con Carmen Zabala y Nico Oyarzún

Urzúa recordó el proceso de divorcio con Zabala. "Fue largo. Amable, porque nos tenemos muy buena onda, fuimos juntos a dejar el cese de convivencia", reveló.

"Tengo súper buena onda (con Carmen). Pasaron dos años y dijimos, 'oye, tenemos que divorciarnos'. Entonces, fuimos juntos", agregó.

El intérprete también contó cómo se lleva con el actor Nicolás Oyarzún, actual pareja de Carmen. "Ella tiene una relación hermosa con otro compañero, el Nico, que lo adoro", señaló.

"Yo igual, si éramos amigos", precisó entre risas Díaz respecto a Oyarzún, a quien conoció cuando ella pololeaba con Jean Philippe Cretton.

"¿Ya no son amigos?", preguntó Urzúa, a lo que la exmodelo aclaró que "sí nos llevamos bien con el cabezón".