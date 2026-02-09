 “Estaba tan mal”: Gabriel Urzúa impactó tras sincerarse sobre sus razones para entrar a Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Salvavidas rescató a niño en Cartagena de ser ahogado y luego fue increpado e insultado Corte rechaza apelación y mantiene a Ángela Vivanco en prisión preventiva Gigantesco incendio afecta a planta procesadora de frutas en Las Cabras: Alertan por columna de humo Conscripto muere mientras cumplía servicio de guardia en Pozo Almonte Contraloría informa que Junji no ha podido recuperar más de 20 millones de licencias médicas rechazadas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/02/2026 12:58

“Estaba tan mal”: Gabriel Urzúa impactó tras sincerarse sobre sus razones para entrar a Fiebre de Baile

El actor admitió que, en un comienzo, fue difícil estar en el programa porque estaba acostumbrado a interpretar un personaje, lo que generó pudor y vergüenza en él, enfrentándose a sí mismo.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Gabriel Urzúa reveló cómo Fiebre de Baile cambió su vida después de haber atravesado un complejo momento laboral durante varios meses.

El actor fue invitado al último capítulo del podcast de Pamela Díaz "Sin Editar", donde aseguró que tuvo que enfrentarse al pudor y la vergüenza al no haber interpretado un personaje frente a las cámaras como cuando actúa, lo que le hizo enfrentarse a sí mismo.

¿Qué dijo Gabriel Urzúa?

Tras ser consultado por los motivos para aceptar entrar a Fiebre de Baile, Gabriel Urzúa contestó: "Por la plata po'", lo que hizo estallar en risas a Pamela Díaz.

En esa misma línea, explicó: "Tenía un año muy malo y fue como ‘ya, salió Fiebre de baile, hablé con la agencia y 'qué atroz con...''; pero estaba tan mal (...) Había pasado todo el año sin pega, sin teleseries, películas ni nada".

Respecto de su trabajo como actor, Urzúa declaró que se trata de "puro resistir": "Es heavy porque uno le pregunta a los actores '¿qué cambiarías?' y te dicen 'nuestra pega es súper maldita, porque puedes estar seis meses sin pega... y después, piola'".

Fue así como Gabriel hizo un cálculo con el que estimaba poder durar un mes en el programa: "Igual me arreglaba para terminar el año bien", sin embargo, llegó a la final, lo que hizo que el monto de dinero fuese mayor.

A pesar de ello, el actor descartó la posibilidad de incursionar en otros formatos televisivos: "Es que es mucha pega y difícil", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Lo último

Lo más visto

Emiten avisos por tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 km/h en la zona centro-sur

Estos avisos, vale recordar, son emitidos por la DMC cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

09/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Fonasa continúa con el proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso, el cual se extenderá hasta el 15 de marzo de este año. Puedes conocer en simples pasos si es que lo recibes.

09/02/2026

“Habría comido…”: Fiscal revela actuar de interno y posible canibalismo contra compañero de celda en cárcel de La Serena

Gendarmería indicó que el macabro hecho quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro, cuando funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda. 

09/02/2026

Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Así fue la participación de Pedro Pascal en “la casita”

El cantante puertorriqueño presentó un show de medio tiempo lleno de referencias latinas, donde también invitó a artistas del mundo del espectáculo, entre ellos el actor chileno.

09/02/2026