“Estaba tan mal”: Gabriel Urzúa impactó tras sincerarse sobre sus razones para entrar a Fiebre de Baile - Chilevisión

El actor admitió que, en un comienzo, fue difícil estar en el programa porque estaba acostumbrado a interpretar un personaje, lo que generó pudor y vergüenza en él, enfrentándose a sí mismo.

Este domingo, Gabriel Urzúa reveló cómo Fiebre de Baile cambió su vida después de haber atravesado un complejo momento laboral durante varios meses.

El actor fue invitado al último capítulo del podcast de Pamela Díaz "Sin Editar", donde aseguró que tuvo que enfrentarse al pudor y la vergüenza al no haber interpretado un personaje frente a las cámaras como cuando actúa, lo que le hizo enfrentarse a sí mismo.

¿Qué dijo Gabriel Urzúa?

Tras ser consultado por los motivos para aceptar entrar a Fiebre de Baile, Gabriel Urzúa contestó: "Por la plata po'", lo que hizo estallar en risas a Pamela Díaz.

En esa misma línea, explicó: "Tenía un año muy malo y fue como ‘ya, salió Fiebre de baile, hablé con la agencia y 'qué atroz con...''; pero estaba tan mal (...) Había pasado todo el año sin pega, sin teleseries, películas ni nada".

Respecto de su trabajo como actor, Urzúa declaró que se trata de "puro resistir": "Es heavy porque uno le pregunta a los actores '¿qué cambiarías?' y te dicen 'nuestra pega es súper maldita, porque puedes estar seis meses sin pega... y después, piola'".

Fue así como Gabriel hizo un cálculo con el que estimaba poder durar un mes en el programa: "Igual me arreglaba para terminar el año bien", sin embargo, llegó a la final, lo que hizo que el monto de dinero fuese mayor.

A pesar de ello, el actor descartó la posibilidad de incursionar en otros formatos televisivos: "Es que es mucha pega y difícil", cerró.