 Video | Conductor atropella a delincuente y logra evitar encerrona en Quilicura - Chilevisión
Minuto a minuto
“Es un barrio seguro”: Autoridades llaman a visitar Meiggs tras apertura de sector sin comercio ilegal Cadem: 47% de los encuestados no está de acuerdo con la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU Por homicidio calificado: Detienen y formalizan a un segundo implicado en el fatal atropello en Huechuraba Asociación de Aseguradoras suspende temporalmente venta de SOAP por aplicación de la Ley Jacinta Video | Conductor atropella a delincuente y logra evitar encerrona en Quilicura
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/02/2026 10:23

Video | Conductor atropella a delincuente y logra evitar encerrona en Quilicura

En el video que se grabó desde el auto de la propia víctima, se aprecia que el vehículo que iba adelante se detiene de forma sorpresiva y se bajan dos sujetos vestidos completamente de negro, uno de ellos portaría un arma de fuego.

Un conductor realizó una arriesgada maniobra y pudo huir de un intento de encerrona en la comuna de Quilicura el pasado sábado. 

En el video que se grabó desde el auto de la propia víctima, se aprecia que salen de la Ruta 5 para poder tomar la autopista Vespucio Norte con dirección al oriente.

Es ahí cuando el vehículo que iba adelante se detiene de forma sorpresiva y se bajan dos sujetos vestidos completamente de negro y donde aparentemente uno de ellos portaba un arma de fuego.  

Pese a esta situación, el conductor no se detuvo y aceleró, atropellando a uno de los sujetos, quien salió eyectado hacia un costado de la ruta, que en esa parte se encuentra en altura.

Finalmente, el conductor logra tomar Vespucio Norte y sigue su marcha. Por el momento el video es el único antecedente del intento de encerrona. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Años Cotizados: qué es, quiénes lo reciben y cómo consultar con tu RUT

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVA | Tras fuerte discusión: Francisco Kaminski fue captado besándose apasionadamente con una mujer

Los hechos habrían ocurrido en la terraza de un hotel, donde fueron grabados por las cámaras de Primer Plano.

09/02/2026

“Habría comido…”: Fiscal revela actuar de interno y posible canibalismo contra compañero de celda en cárcel de La Serena

Gendarmería indicó que el macabro hecho quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro, cuando funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda. 

09/02/2026

Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Así fue la participación de Pedro Pascal en “la casita”

El cantante puertorriqueño presentó un show de medio tiempo lleno de referencias latinas, donde también invitó a artistas del mundo del espectáculo, entre ellos el actor chileno.

09/02/2026

Por homicidio calificado: Detienen y formalizan a un segundo implicado en el fatal atropello en Huechuraba

Aparte del conductor, quien está en prisión preventiva, se detuvo a un segundo sujeto, quien era su acompañante y también fue formalizado por homicidio calificado.

09/02/2026