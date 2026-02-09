Video | Conductor atropella a delincuente y logra evitar encerrona en Quilicura - Chilevisión

En el video que se grabó desde el auto de la propia víctima, se aprecia que el vehículo que iba adelante se detiene de forma sorpresiva y se bajan dos sujetos vestidos completamente de negro, uno de ellos portaría un arma de fuego.

Un conductor realizó una arriesgada maniobra y pudo huir de un intento de encerrona en la comuna de Quilicura el pasado sábado.

En el video que se grabó desde el auto de la propia víctima, se aprecia que salen de la Ruta 5 para poder tomar la autopista Vespucio Norte con dirección al oriente.

Es ahí cuando el vehículo que iba adelante se detiene de forma sorpresiva y se bajan dos sujetos vestidos completamente de negro y donde aparentemente uno de ellos portaba un arma de fuego.

Pese a esta situación, el conductor no se detuvo y aceleró, atropellando a uno de los sujetos, quien salió eyectado hacia un costado de la ruta, que en esa parte se encuentra en altura.

Finalmente, el conductor logra tomar Vespucio Norte y sigue su marcha. Por el momento el video es el único antecedente del intento de encerrona.