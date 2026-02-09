“Lo único que quiero es conseguir una viejita con plata”: Expareja de Miguelo lo acusa de infidelidad y millonaria deuda - Chilevisión

Pamela Alfaro aseguró que Miguelo hizo pública su relación con Andrea Yarur porque tenía una mejor situación económica que ella y en ese momento se dio cuenta que le habría sido infiel durante tres años.

Este domingo y en exclusiva para Primer Plano, Pamela Alfaro aseguró ser la expareja de Miguelo y lo acusó de deberle cerca de 15 millones de pesos, además de haberle sido infiel con Andrea Yarur.

La mujer aseguró que tuvo una relación con el cantante durante ocho años, la cual terminó en 2022, pero antes del quiebre trabajó para él administrando su restobar y luego en pandemia, cuando Miguelo se dedicó a vender tortas y serenatas a domicilio.

¿Qué dijo Pamela Alfaro sobre Miguelo?

En ambos rubros, Pamela Alfaro aseguró que Miguelo no le pagó un sueldo e incluso lo acusó de terminar su relación cuando ella le pidió que le remunerara su trabajo.

Alfaro detalló que ambos se conocieron a través de Facebook cuando ella tenía 36 y él 57 años: "No, él no me mostraba con nadie porque él siempre decía que si aparecía con pareja, iba a perder fans", detalló.

En esa misma línea, Pamela aseguró que el cantante le fue infiel con Andrea Yarur durante cerca de tres años porque ella tenía mejor situación económica: "Netamente un tema de clasismo; él es muy clasista y muy interesado".

Además, Miguelo le habría mencionado: "Lo único que quiero es conseguir una viejita con plata porque sería una forma de terminar mis años".

¿A cuánto ascendería la presunta deuda de Miguelo?

Según explicó Alfaro, ella trabajó durante dos años sin sueldo para Miguelo, un tema de mutuo acuerdo, con el compromiso de que cuando el restobar se posicionara, él lo vendería y le daría una parte del dinero.

"Obviamente no estábamos hablando de poca plata (...) y no, nunca pasó eso", expresó.

La mujer además aseguró: "Yo hacía todo. ¿Él qué hacía? Cantaba, cuando quería, cuando no se quedaba acostado".

"Vendió el bar, pasó, no sé, un mes y cuando tocamos el tema y todo, me dijo que no, que él necesitaba esa plata ahora para él y no, que necesitaba viajar, que estaba ya jubilando porque ya tenía 65 y más y no me dio nada y de hecho termina conmigo", indicó Alfaro.

Finalmente, la mujer concluyó: "Estuvo conmigo todo el tiempo que necesitó mi ayuda".

