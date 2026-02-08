 Investigan asalto con arma de guerra al interior de mall en Santiago: sujetos se dieron a la fuga - Chilevisión
08/02/2026 21:40

Investigan asalto con arma de guerra al interior de mall en Santiago: sujetos se dieron a la fuga

Los delincuentes habrían ingresado a una tienda de telefonía ubicada al interior del centro comercial.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo se reportó un violento asalto al interior de las instalaciones del Mall Plaza Norte de Santiago. 

De acuerdo a información preliminar, un grupo de delincuentes habría ingresado armado a robar a una sucursal de la empresa WOM que existe en el centro comercial.

Investigan asalto con arma de guerra en mall de Santiago

Consumidores que se encontraban en el lugar difundieron imágenes en las que se puede ver a un sujeto con escopeta en el estacionamiento. 

Luego de que se difundiera el registro, desde la empresa de telefonía afectada emitieron un comunicado en el que condenaban lo ocurrido y señalaron que "de forma inmediata, activamos todos los protocolos necesarios para brindar apoyo, acompañamiento y soporte a nuestros colaboradores". 

"Estamos trabajando con la autoridad competente en el desarrollo de la investigación", agregaron. 

Por su parte, desde la administración de MallPlaza indicaron que, tras lo ocurrido, "nuestro equipo activó la alerta a Carabineros de manera inmediata y los protocolos destinados a proteger la seguridad de quienes estaban en el lugar". 

