Conmoción por muerte de joven futbolista voluntario en zonas de incendio: Investigan posible virus Hanta - Chilevisión

La causa del fallecimiento si bien aun no es confirmada, las alertas se encendieron luego de un test rápido. Las autoridades señalaron iniciar un seguimiento para resguardar la salud de la comunidad.

En las últimas horas se reportó el fallecimiento de Matías Uribe, joven de 22 años que colaboraba en la ayuda a damnificados por los incendios en Penco tras dar positivo a un test rápido de virus hanta.

Su deceso se produjo en el Hospital Penco-Lirquén, donde el voluntario ingresó con delicado estado luego de haber participado en labores de apoyo a familias afectadas por la emergencia que golpeó a la comuna.

De acuerdo a antecedentes recopilados, el joven futbolista había acudido en dos ocasiones previas al SAR de Penco, presentando síntomas como fiebre, cefalea y malestar general. Sin embargo, su estado de salud se agravó con el paso de las horas.

Investigan muerte de joven voluntario en zonas afectadas por incendio en el Biobío

Según información consignada por Biobió, tras ingresar al hospital, personal médico le realizó exámenes de laboratorio y radiografía de tórax, los cuales generaron la sospecha de un síndrome cardiopulmonar por hantavirus, motivo por el cual se solicitó su traslado al Hospital Las Higueras.

Fue durante el tiempo de espera para el traslado que Matías presentó un paro cardiorrespiratorio que provocó su fallecimiento pese a los intentos de reanimación.

Posteriormente, se realizó la toma de muestra de sangre, efectuándose un test rápido para hantavirus con resultado positivo, citó el mismo medio. Aún está en curso la investigación de las causas de su muerte.

Luego de que se conociera la noticia, las autoridades señalaron haber activado todos los protocolos y el seguimiento necesario para resguardar la salud de la comunidad y los posibles contactos estrechos.