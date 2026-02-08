No es su hija: La divertida revelación de Emilia Dides y Sammis Reyes que sorprendió a seguidores - Chilevisión

La decisión de tener un cuarto integrante en la familia trajo diversas reacciones en redes sociales, tanto positivas como negativas.
El deportista Sammis Reyes compartió recientemente un divertido video junto a Emilia Dides, en donde muestran al nuevo integrante de su familia.
Pese a que muchos pensaban que mostraría a su hija Mía Ignacia, de apenas una semana de vida, la pareja sorprendió con otra revelación.
"La nueva integrante de nuestra familia", comentó el ex jugador de la NFL junto a un emoji con ojos de corazón.
Uniéndose al trend "Esponjita", Dides dice, mientras Sammis se mantiene de espaldas: "Gente, hoy les voy a presentar a mi nuevo amigo. Gente, les presento a Esponjita".
Finalmente, la nueva integrante es una mascota, específicamente, cachorrita de raza pitbull de color café claro.
Esto trajo una serie de comentarios contradictorios: Mientras algunos se emocionaban porque Mía Ignacia tendrá una hermana perruna con la que crecer, otros acusaron a la pareja de comprar y no adoptar al animal.
"Ojalá hubiera sido mestiza y adoptada", "hay tanto perrito en la calle, abandonado, esperando un hogar" y "siendo figuras públicas podrían dar el ejemplo", les comentaron algunos usuarios.