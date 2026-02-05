“No puede ser”: Sammis Reyes contesta con humor a críticas por fotos con Emilia Dides y su hija - Chilevisión

Sammis Reyes abordó los cuestionamientos por las fotos con su hija recién nacida y con Emilia Dides, quien el pasado 30 de enero.

El ex jugador de la NFL se tomó con humor las críticas, donde usuarios lanzaron fuertes comentarios por aparecer sin polera en las imágenes.

Lejos de molestarse, el deportista contestó a estos mensajes con muchísimo humor, llegando a subir memes del momento.

La respuesta de Sammis Reyes a sus críticos

A través de historias de Instagram, Reyes replicó esto compartiendo curiosas fotos editadas. Por ejemplo, una de ellas muestra a su pareja con brazos muy tonificados.

"Jaja, no puede ser esto. Mándeme los mejores memes para reírnos un rato por favor", señaló el otrora seleccionado de básquetbol.

La situación no se quedó y el propio atletas publicó un segundo meme, donde se compara en esta oportunidad con Shrek.

Respecto al debate por aparecer a torso desnudos, algunos usuarios lo defendieron y remarcaron que esto se da para que el padre tenga "apego" con su bebé.

