¿Nace el amor? Lewis Hamilton enciende rumores de romance tras cita con Kim Kardashian - Chilevisión

Revuelo ha generado el Europa el supuesto romance que estarían iniciando Lewis Hamilton y Kim Kardashian, quienes habrían pasado juntos el pasado fin de semana.

Según consignó The Sun, la modelo viajó desde Los Ángeles a un exclusivo campo en Oxfordshire, Inglaterra, para encontrarse con el piloto de Fórmula 1.

A este lugar aparentemente llegó acompañada de tres encargados de seguridad, designados especialmente para resguardar sus maletas y su privacidad.

El citado medio indicó que dialogó con una fuente que presenció parte del encuentro, detallando que ambos se relajaron en el spa y la piscina.

"Todo se mantuvo en secreto. Claramente querían tener algo de tiempo para ellos dos solos", relató esta persona, recalcando que disfrutaron de una cena en un amplio salón.

El siete veces campeón del mundo aparentemente tomó extremas medidas para no ser visto, como el salir por una puerta diferente mientras Kardashian tomaba su vuelo a Los Ángeles.

Si bien el amor estaría floreciendo este 2026, el corredor de Ferrari y la influencer se conocen desde hace varios años producto de su cercanía con diferentes celebridades del deporte y la moda.

Hamilton ha sido vinculado con diferentes personalidades, aunque por ahora se mantiene en silencio sobre su estado sentimental.