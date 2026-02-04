Mamá de Marcianeke se corona como Reina de fiesta comunal: Fue felicitada por su pareja futbolista - Chilevisión

La madre del cantante Marcianeke, Lyassna Muñoz, tuvo un alegre fin de semana al ganar un concurso en la Fiesta del Tomate de Colín 2026.

La mujer de 42 años fue coronada como Reina del evento realizado en la Región del Maule, elección que se dio por un estrecho margen según la organización.

La flamante vencedora se impuso a la joven Josefina Barrueto en la competencia, lo que fue destacado en las redes sociales del mencionado festival.

Mamá de Marcianeke fue felicitado su pareja futbolista

La noticia generó alegría en Kevin Egaña, futbolista de Deportes Puerto Montt y que actualmente es la pareja de la mamá de Marcianeke.

"Mi reina hermosa, felicidades. Te mereces esto y mucho más por la gran persona que eres", escribió en primera instancia el jugador en una historia de Instagram.

El formado en las inferiores de Colo Colo no se quedó ahí y continuó: "Orgulloso de todo lo que haces. Que Dios te cuide y guíe siempre, te amo".

Pese a que su relación se viralizó hace pocas semanas, Egaña y Lyassna Muñoz llevan más de un año y medio juntos, donde ambos suben constantemente dedicatorias en redes.

El lateral izquierdo es 13 años menor que la reciente Reina de la Fiesta del Tomate de Colín, pasando en su carrera por clubes como Deportes Copiapó y San Luis de Quillota.

