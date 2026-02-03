“Por un estrecho margen”: Mamá de Marcianeke se coronó como la reina de la Fiesta del Tomate de Colín 2026 - Chilevisión

Lyassna Muñoz compitió contra Josefina Barrueto, la representante del sector de Colín.

Lyassna Muñoz, la madre del cantante urbano Marcianeke, fue coronada este fin de semana como reina de la Fiesta del Tomate de Colín 2026 en la región del Maule.

La mujer fue al representante de Maule Norte y le ganó a una conocida influencer de la zona, recibiendo las felicitaciones de su pareja, el futbolista de Deportes Puerto Montt, Kevin Egaña.

Los detalles del reinado de la mamá de Marcianeke

A través de sus redes sociales, la organización del evento expresó: "Con mucha emoción informamos que Lyassna Muñoz, representante de Maule Norte, fue elegida Reina de la Fiesta del Tomate 2026, tras una reñida y hermosa competencia".

En esa misma línea, agregaron: "La elección se definió por un estrecho margen frente a la destacada representante del sector de Colín, Josefina Barrueto, a quien agradecemos y reconocemos por su gran participación y compromiso".



Por su parte, la pareja de Lyassna, Kevin Egaña, publicó una fotografía de ella y sentenció: "Mi reina hermosa, felicidades. Te mereces esto y mucho más, por la gran persona que eres".

"Orgulloso de todo lo que haces. Que Dios te cuide y guíe siempre, te amo", agregó el futbolista, mientras que Muñoz contestó: "Gracias, mi amor, por tu apoyo. Te amo".

