“Es la segunda vez que...”: Revelan más detalles del nuevo romance de Marcelo Ríos y su quiebre con Vanessa Bourgeois - Chilevisión

El extenista habría llegado a Chile hace tres semanas aproximadamente para tener una cita con Tamara Cornejo.

Este martes se revelaron nuevos detalles respecto de la relación amorosa entre Marcelo "Chino" Ríos y Tamara, la hija del conocido extenista nacional, Patricio Cornejo.

Los nuevos datos fueron entregados por Hugo Valencia, quien además dio luces de cómo y cuándo se dio el quiebre sentimental del extenista con su pareja anterior, la nutricionista Vanessa Bourgeois.

¿Qué se sabe sobre la nueva relación del Chino Ríos?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Valencia declaró: "Es la segunda vez que el Chino viaja para encontrarse con Tamara Cornejo".

En esa misma línea, explicó que el primer encuentro se produjo hace dos o tres semanas, cuando tuvieron su primera cita: "Y para terminar también con la nutricionista", agregó Hugo, en relación a Vanessa Bourgeois.

"La semana pasada ellos tuvieron un segundo encuentro cara a cara y ya una cita al aire libre a vista y paciencia de todo el mundo", comentó el periodista.

Valencia reiteró que la intención de Marcelo Ríos es cuidar esta nueva relación y por eso decidió hacerlo público. Finalmente, reveló que el extenista pensó que los habían visto juntos en un restaurante del sector oriente, antes de confirmar el romance.