“Es la segunda vez que...”: Revelan más detalles del nuevo romance de Marcelo Ríos y su quiebre con Vanessa Bourgeois - Chilevisión

El extenista habría llegado a Chile hace tres semanas aproximadamente para tener una cita con Tamara Cornejo.
Este martes se revelaron nuevos detalles respecto de la relación amorosa entre Marcelo "Chino" Ríos y Tamara, la hija del conocido extenista nacional, Patricio Cornejo.
Los nuevos datos fueron entregados por Hugo Valencia, quien además dio luces de cómo y cuándo se dio el quiebre sentimental del extenista con su pareja anterior, la nutricionista Vanessa Bourgeois.
En el último capítulo de Zona de Estrellas, Valencia declaró: "Es la segunda vez que el Chino viaja para encontrarse con Tamara Cornejo".
En esa misma línea, explicó que el primer encuentro se produjo hace dos o tres semanas, cuando tuvieron su primera cita: "Y para terminar también con la nutricionista", agregó Hugo, en relación a Vanessa Bourgeois.
"La semana pasada ellos tuvieron un segundo encuentro cara a cara y ya una cita al aire libre a vista y paciencia de todo el mundo", comentó el periodista.
Valencia reiteró que la intención de Marcelo Ríos es cuidar esta nueva relación y por eso decidió hacerlo público. Finalmente, reveló que el extenista pensó que los habían visto juntos en un restaurante del sector oriente, antes de confirmar el romance.