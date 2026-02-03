 “Es la segunda vez que...”: Revelan más detalles del nuevo romance de Marcelo Ríos y su quiebre con Vanessa Bourgeois - Chilevisión
Minuto a minuto
Metro de Santiago informa cierre de seis estaciones de Línea 3 Rechazan prisión preventiva para Alberto Larraín y resto de imputados por Caso ProCultura Anuncian importantes cambios en el Servicio Militar a partir de este 2026 Se lanzaban carbón encendido al cuerpo: Video muestra a brigadistas de Conaf jugando con brasas en el Maule Impacto por desaparición de excarabinero desde hogar de ancianos: Familia denuncia negligencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/02/2026 19:02

“Es la segunda vez que...”: Revelan más detalles del nuevo romance de Marcelo Ríos y su quiebre con Vanessa Bourgeois

El extenista habría llegado a Chile hace tres semanas aproximadamente para tener una cita con Tamara Cornejo.

Publicado por CHV Noticias

Este martes se revelaron nuevos detalles respecto de la relación amorosa entre Marcelo "Chino" Ríos y Tamara, la hija del conocido extenista nacional, Patricio Cornejo.

Los nuevos datos fueron entregados por Hugo Valencia, quien además dio luces de cómo y cuándo se dio el quiebre sentimental del extenista con su pareja anterior, la nutricionista Vanessa Bourgeois.

¿Qué se sabe sobre la nueva relación del Chino Ríos?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Valencia declaró: "Es la segunda vez que el Chino viaja para encontrarse con Tamara Cornejo".

En esa misma línea, explicó que el primer encuentro se produjo hace dos o tres semanas, cuando tuvieron su primera cita: "Y para terminar también con la nutricionista", agregó Hugo, en relación a Vanessa Bourgeois.

"La semana pasada ellos tuvieron un segundo encuentro cara a cara y ya una cita al aire libre a vista y paciencia de todo el mundo", comentó el periodista.

Valencia reiteró que la intención de Marcelo Ríos es cuidar esta nueva relación y por eso decidió hacerlo público. Finalmente, reveló que el extenista pensó que los habían visto juntos en un restaurante del sector oriente, antes de confirmar el romance.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones

Lo último

Lo más visto

Rechazan prisión preventiva para Alberto Larraín y resto de imputados por Caso ProCultura

Todos los acusados quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional, ya que el juez Patricio Álvarez consideró que no se habían acreditado los delitos.

03/02/2026

Se lanzaban carbón encendido al cuerpo: Video muestra a brigadistas de Conaf jugando con brasas en el Maule

Desde la Corporación Nacional Forestal rechazaron lo sucedido y decidieron desvincular a los funcionarios.

03/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

03/02/2026