“Espero que...”: Paula Pavic rompió el silencio por nueva relación de Chino Ríos y envió un consejo - Chilevisión

La exesposa de Marcelo Ríos expresó su opinión sobre Tamara Cornejo y adelantó que un eventual problema podría ser el propio extenista.

Paula Pavic rompio el silencio y le envió un particular consejo a Marcelo Ríos, quien dio a conocer hace solo un par de días que tiene un nuevo romance con Tamara Cornejo.

El Chino Ríos acaparó portadas luego del fugaz coqueteo de fin del 2025 con Vanessa Bourgeois, sin embargo, en enero del 2026 se supo que inició una relación con la hija del extenista Patricio Cornejo.

El consejo de Pavic a Chino Ríos

En conversación con LUN, la emprendedora confesó que la han contactado de diferentes programas de televisión para opinar sobre el nuevo amorío de su exesposo.

Al respecto sostuvp que "ella me encanta. Sé que es hija del Pato Cornejo, que tienen una historia (con Ríos se conocen desde jóvenes), ella sabe su historia también, sabe dónde está pisando", aseguró.

Agregando que Tamara se ve "una mina superdecente, superbién".

Finalmente, añadió que "espero que él no se la vaya a farrear. Y si él está bien, va a tener mejor disposición".