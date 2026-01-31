Futuro ministro de las Culturas anuncia que suspenderá el Pase Cultural cuando asuma nuevo gobierno - Chilevisión

A través de las redes sociales, Francisco Undurraga informó que desde el 11 de marzo pretende poner fin al aporte económico que tiene por objetivo entregar más acceso a espacios y bienes culturales.

El futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, indicó que con la llegada del próximo gobierno de José Antonio Kast se pondrá fin al Pase Cultural.

Así lo anunció a través de su cuenta de X, donde precisó que el beneficio entregado por la administración del presidente Gabriel Boric será suspendido a contar del 11 de marzo.

Suspensión Pase Cultural

"A partir del 11 de marzo, como futuro Ministro de La Cultura, se suspenderá este pase y desde ya le solicito a la Contraloría que inicie de oficio la auditoría que se requiera. Basta de abusos", escribió Undurraga.

Lo anterior, tras darse a conocer un reportaje en el que se realizaron denuncias por presunto mal uso.

El Pase Cultural consta en un pago único de $50 mil depositado en el Bolsillo Electrónico de la CuentaRut de Banco Estado, es lo que actualmente se les puede entregar a jóvenes de 18 años y personas sobre 65 pertenecientes al 40% más vulnerable en el Registro Social de Hogares.