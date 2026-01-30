Princesa Alba revela cómo se sumó a Fiebre de Baile: “Tuve que convencer a mi equipo” - Chilevisión

En conversación con CHV Noticias, Trinidad Riveros habla de su experiencia en el estelar de Chilevisión, adelanta sorpresas para Lollapalooza 2026 y recuerda hitos de su carrera. "Fui la primera que incursionó en el trap en Chile", destaca.

En su camarín, a minutos de entrar al estudio de Fiebre de Baile por un nuevo capítulo de competencia, Princesa Alba conversó sobre su paso por la TV abierta, los desafíos de Lollapalooza 2026 y algunos de los momentos que han marcado su carrera.

Entre proyecciones y retrospectivas, Trinidad Riveros —su verdadero nombre— reflexionó con CHV Noticias sobre el esfuerzo que implicó desarrollar su música mientras formaba parte de la competencia del estelar de baile, a casi una década de iniciar su carrera.

Princesa Alba y debut en Lollapalooza 2026 con Niebla Niebla

Mientras se preparaba para otra jornada de baile con canciones de fondo de Sabrina Carpenter y Katseye —artistas que también serán parte de Lollapalooza 2026—, Princesa Alba habló de su debut en el Parque O'Higgins con su banda Niebla Niebla y calificó su paso como solista en la edición de 2022: “Una validación muy bacán”.

—¿Cuáles son las expectativas que tienes de la recepción del público con Niebla Niebla?

Ahora me toca junto a mi banda que es como de pop alternativo, shoegaze, entonces va a estar bien entretenido porque es otra faceta de mí. También voy a estar invitada a shows de otros cantantes. Vamos a estar marcando presencia.

—¿Por qué el público de Lollapalooza debería ir a ver el show de Niebla Niebla?

Tocamos tempranito, va a ser una experiencia entrete, porque la gente que va a ir es fan. Y hay hartos que no han visto el show en vivo de Niebla Niebla, que es muy diferente a lo que suelo presentar: Yo con una máscara, sin maquillaje, con ropa de civil. Creo que pueden esperar performance y mucha, mucha magia.

—¿Cómo has convalidado Fiebre de Baile, tu carrera solista y la preparación para Lollapalooza?

Convalidar en general con Fiebre de Baile ha sido un tema. Muy poco sueño, muy poco tiempo para la familia, para pololear, para todo. Pero ha valido la pena, ha sido increíble la experiencia. Si me pidieran definirla en una palabra diría que es validación, crecimiento, pero también estrés. Ha sido muy, muy heavy.

El sueño de Fiebre de Baile que “valió la pena”

Princesa Alba recuerda el momento en que le ofrecieron ser parte de Fiebre de Baile. Su carrera avanzaba con éxito internacional y acababa de terminar una gira en Perú y en México, por lo que su equipo le advirtió que no era conveniente aceptar. Pero para ella era un sueño estar en un programa de baile.

—¿Que haya sido un programa de baile le ganó a lo que te planteó tu equipo?

Sí, totalmente. Si hubiese sido cualquier otra cosa no hubiese aceptado. Sólo porque era de baile, lo que le sirve a mi carrera y me ayuda mucho a la expertise que puedo llegar a tener en el escenario. Tuve que convencer a mi equipo, pero valió la pena.

—No es muy común que cantantes jóvenes aparezcan en programas de TV, ¿cómo fue dar ese paso y cuál fue el principal desafío?

Es un público al cual no estoy acostumbrada. Porque el mío en general son jóvenes, mujeres y gays, muy en contraste a lo que normalmente es la tele, que es un público mucho más transversal. Entonces ha sido un desafío, me lo planteé como eso, y me he sentido muy bien con la experiencia.

—¿Cuáles serían tres cantantes que te gustaría ver en Fiebre de Baile?

Yo creo que sería bacán que el programa siga potenciando los talentos femeninos chilenos, porque a los artistas nacionales en general les cuesta hacerse un camino y sobre todo a las mujeres. Entonces me encantaría quizás ver a una Soulfia, a una Loyaltty. Y a la Denise Rosenthal. Sería icónico.

—¿Cuál sería tu Top 3 de tus presentaciones de Fiebre de Baile?

Número uno, el tango que hice. Número dos, Britney Spears bajo la lluvia. Y tres, diría que “Me cuesta tanto olvidarte” de Mecano.

—¿Hay alguna que no te haya convencido?

¡Sí, caleta! Cuando me tocó bailar cumbia, los wachiturros, con el Gabo. Esa me cargó, pero lo dimos todo.

—De pasar a la final en el Movistar Arena, ¿qué tienes preparado?

Uy, ¡qué no tengo preparado! He guardado harto para poder sorprender en la final y no quedarme sin elementos que mostrar. Va a haber mucho de todo lo que he aprendido de danza. Si bien he estado con harta pega en términos de música, he tomado muchas clases particulares, porque no tenía conocimientos.

Aprender toda esa teoría y técnica ha sido bacán. Todo eso se va a ver. Mucho show, mucha performance, mucho lift, mucha acrobacia, de todo.

—¿Cómo esperas esta nueva experiencia de estar en el Movistar pero en un programa de TV en vivo?

Cuando estoy a punto de salir al escenario, recuerdo en mi cabeza que tengo el privilegio de no estar cantando, porque bailar y cantar es muy peludo. Muchas veces en el escenario no puedes darlo todo, porque tienes que llegar a la nota, pero acá es la primera vez que solo voy a estar bailando y yo creo que va a estar muy entretenido.

Será un hito hacer una final en el Movistar lleno de gente. Para mí esta temporada ha sido muy icónica y me encanta haber sido parte de eso. Espero que demos un show increíble, que seamos peak de sintonía por lejos y que todo el mundo recuerde esta final como una de las más cuáticas. Espero que hagamos historia.

La próxima temporada de Princesa Alba

Fiebre de Baile llega a su término el miércoles 4 de febrero: Los ensayos de danza cesan, pero la música continúa. Princesa Alba adelantó novedades para este 2026: El lanzamiento de una nueva canción con su banda Niebla Niebla, antes de arribar a Lollapalooza y al Festival REC en Concepción. Como solista, hay aún más proyectos en camino.

—¿Hay planes para un futuro Movistar Arena de Princesa Alba?

Sí, estamos trabajando para eso. Con este nuevo show ya tenemos agendada una gira en México, así que esperamos estar presentando la gira aquí en… Todavía no puedo anunciar, pero estamos viendo algún lugar bacán, grande.

—¿Y Viña, te gustaría?

Viña me encantaría, obvio. Pero, bueno, si llega bacán, si no, me da lo mismo, yo voy a seguir en la mía. Hay muchas artistas chilenas que no han llegado a Viña y que se lo merecen. Entonces siento que todavía nos quedan muchos años y que no hay que perder la fé nomás, hay que seguir trabajando para poder conquistar esos espacios.

—A casi una década del icónico Mi Only One (2017) en el Estadio Monumental, ¿cuál es la mentira más grande que la gente todavía cree sobre Princesa Alba?

Se creía que mi primera canción era un trabajo para la universidad. Todavía mucha gente lo sigue creyendo y no, nunca fue así. Además, comentan que tengo muchos contactos. Pero es porque me saco la mugre trabajando y busco oportunidades.

Fui la primera que incursionó en el trap en Chile, entonces creo que mi espacio me lo he ganado a costa de trabajar, trabajar y trabajar, e insistir.

—¿Qué le dirías a la Princesa Alba del pasado, que estaba recién comenzando y enfrentó muchas críticas?

Que es una seca, que la admiro mucho, que no creo que tendría la valentía ahora para hacer lo que hice en ese momento. Era muy joven y muy llevada a mis ideas y eso lo admiro un montón. Que siga con su instinto, que la admiro mucho.

—En diciembre lanzaste Gay, ¿planes lanzar más sencillos o el próximo paso es el álbum?

Este año se viene un disco antes de que termine el primer semestre, entonces ha sido una locura porque entre todos los ensayos de Fiebre de Baile estoy grabando las versiones finales. Tengo gira de verano. También me voy a México a terminar el álbum, así que se viene muy intenso.

Es un disco que me tiene muy orgullosa y que efectivamente marca una década de carrera… no sé en qué momento.