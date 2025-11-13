VIDEO | “Misión cumplida”: Princesa Alba le obsequió a Dua Lipa una camiseta de Colo Colo - Chilevisión

La cantante nacional Princesa Alba protagonizó un especial momento con la artista Dua Lipa durante el backstage de su segundo concierto en el Estadio Nacional.

La participante de Fiebre de Baile, quien fue telonera en los shows, le obsequió a la británica la camiseta conmemorativa del centenario de Colo-Colo.

La prenda obsequiada tenía el nombre de la intérprete de New Rules estampado y estaba adornada con brillos.

Tras recibir el regalo, Dua Lipa no escondió su emoción y le agradeció en inglés: "Oh, dios mío, es maravillosa, me encanta. Muchísimas gracias, es genial", además de elogiar su look.

El video fue difundido por la chilena a través de sus redes sociales, donde celebró el momento. "Misión cumplida" y "Alba Lipa, eres todo un ejemplo a seguir", escribió.