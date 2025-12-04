 Senapred declara Alerta Roja en Paredones por incendio forestal - Chilevisión
Minuto a minuto
“Jamás he solicitado…”: Hermana de Krishna Aguilera se desmarca de acusaciones y asegura que la están difamando Senapred declara Alerta Roja en Paredones por incendio forestal Grave denuncia por maltrato animal en Valparaíso: Acusan a hombres de golpear y obligar a caballos a ingresar al mar “Que no salga de la cárcel, por mi vida y la de mis hijas”: Surgen nuevos antecedentes en crimen de Krishna Aguilera ¿Lluvia con temperaturas cálidas en Santiago? Anuncian llamativo fenómeno para el fin de semana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/12/2025 19:02

Senapred declara Alerta Roja en Paredones por incendio forestal

El incendio está siendo monitoreado, está activo y se trata de un foco de baja intensidad, pero se trabaja en evitar su propagación.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja por incendio forestal en la comuna de Paredones, ubicada en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

La institución está monitoreando actualmente el incendio que fue denominado "Panilongo" y según el reporte está activo, tratándose de un foco de baja intensidad.

Los antecedentes del incendio forestal

"La Dirección Regional de Senapred mantiene la alerta roja para la comuna de Paredones por incendio forestal, que se encuentra vigente desde el 04 de diciembre de 2025", expresó Senapred a través de un informe.

Del mismo modo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) trabaja focalizado en dos quebradas para evitar la propagación del fuego que, hasta el momento, ha consumido 5 hectáreas.

Finalmente, en el lugar se desplegaron dos compañías de Bomberos de la comuna de Paredones, mientras que Conaf sumó un amplio equipo de trabajo con dos aviones cisterna, tres helicópteros y tres camiones aljibe.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Acaba el plazo: Postula acá al Subsidio Eléctrico y obtén el descuento en la cuenta de la luz

Lo último

Lo más visto

¡Le enrostró antiguo impasse! Princesa Alba encaró a Faloon y ella tomó revancha en el backstage

La cantante y la modelo tuvieron una intensa discusión en Fiebre de Bailem luego de que un problema en la pista. Incluso se sacaron los trapitos al sol por compañerismo.

04/12/2025

Con mochila de delivery y huyó en scooter: Los crudos antecedentes del ataque en Barrio Bellavista

En el lugar se encontró evidencia balística correspondiente a los cinco disparos que percutó el autor. La víctima, de nacionalidad haitiana, fue trasladada al Hospital San José, donde permanece en riesgo vital.

04/12/2025

Impacto en Fiebre de Baile: Dani Castro abandona el programa tras revelar delicado estado de salud

En el último capítulo del programa, Diana Bolocco sorprendió al comunicar la decisión de la influencer. "No puede seguir por temas de salud", afirmó.

04/12/2025

VIDEO | Cámaras captan ataque en Bellavista: Acribillaron a hombre con 5 disparos y está en riesgo vital

La madrugada de este jueves, un ciudadano de nacionalidad haitiana recibió una ráfaga de disparos tras una discusión en el barrio Bellavista.

04/12/2025