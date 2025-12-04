Senapred declara Alerta Roja en Paredones por incendio forestal - Chilevisión

El incendio está siendo monitoreado, está activo y se trata de un foco de baja intensidad, pero se trabaja en evitar su propagación.

Durante la tarde de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja por incendio forestal en la comuna de Paredones, ubicada en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

La institución está monitoreando actualmente el incendio que fue denominado "Panilongo" y según el reporte está activo, tratándose de un foco de baja intensidad.

Los antecedentes del incendio forestal

"La Dirección Regional de Senapred mantiene la alerta roja para la comuna de Paredones por incendio forestal, que se encuentra vigente desde el 04 de diciembre de 2025", expresó Senapred a través de un informe.

Del mismo modo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) trabaja focalizado en dos quebradas para evitar la propagación del fuego que, hasta el momento, ha consumido 5 hectáreas.

Finalmente, en el lugar se desplegaron dos compañías de Bomberos de la comuna de Paredones, mientras que Conaf sumó un amplio equipo de trabajo con dos aviones cisterna, tres helicópteros y tres camiones aljibe.

