“Más que un zángano...”: Antonella Ríos arremetió contra expareja de Vale Roth y reveló motivo del quiebre - Chilevisión

Ríos cuestionó los dichos de Miguel de la Fuente sobre su quiebre matrimonial con Vale Roth y reveló nuevos antecedentes sobre la separación.

Este miércoles, Antonella Ríos se fue con todo en contra de Miguel de la Fuente tras sus confusas declaraciones respecto del quiebre matrimonial con Vale Roth.

Ríos aseguró que es amiga de Valentina y expuso nuevos antecedentes que se contraponen con los dichos del ex de Roth, negando que ella haya sido infiel.

¿Qué dijo Antonella Ríos sobre Miguel de la Fuente?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Ríos sentenció: "Miguel de la Fuente, tanto tú como yo sabemos que la Vale va de la casa al gimnasio, la pega, la casa, las niñas. Hace todo en la casa y está absolutamente abnegada y dirigida a su labor de madre".

En esa misma línea, aseguró que Valentina Roth "ha sido bastante dama en no referirse desde ningún punto de vista al papá de sus hijas" y luego agregó: "Tanto tú como yo sabemos el problema que ocurrió dentro de esa relación".

Ríos explicó que tiene antecedentes porque es amiga de la modelo y además trabaja con ella "la quiero, la apaño y siempre la voy a defender".

"La situación es la siguiente: cuando una relación es tan intensa como esta, donde tienen además dos hijos en un lapso de tiempo muy corto, evidentemente una de las dos partes, siempre la mujer, se lleva el peso más duro en la crianza, en lo que pasa dentro de la casa con respecto a como se organiza un hogar", aclaró Antonella Ríos.

Por otro lado, comentó que de la Fuente "más que ser zángano, era un hombre que llegaba a cierta hora porque trabajaba generando las lucas, evidentemente. Vale estaba todo el día en la casa, también generando su pega, entonces llegaba un momento en el que ella decía ‘ayúdame'".

"Y eso es lo que no se da, y no es primera vez que pasa en una relación conocemos muchas relaciones así y donde se transforman las parejas en un hijo más. Eso quita la pasión y quita la admiración y provoca una distancia absoluta", explicó la actriz.

Finalmente, la panelista cuestionó: "Tampoco me parece bien por parte de Miguel que empiece a deslizar temas que no van al caso".