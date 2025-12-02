 “No puedo volver con...”: Expareja de Vale Roth reveló las razones del quiebre y tuvo ola de críticas - Chilevisión
02/12/2025 15:12

“No puedo volver con...”: Expareja de Vale Roth reveló las razones del quiebre y tuvo ola de críticas

Miguel de la Fuente le respondió a una seguidora a través de Instagram las razones por las cuales no volvía con Roth y recibió críticas que lo llevaron a borrar el comentario momentos después.

Publicado por CHV Noticias

Miguel de la Fuente desató la polémica este martes, tras responder a un comentario en redes sociales donde entrega detalles sobre el bullado quiebre sentimental con Vale Roth.

El dentista causó tanto revuelo, que fueron los mismos internautas quienes le pidieron que borrara el comentario por respeto a la madre de sus dos hijas.

¿Qué dijo Miguel de la Fuente?

A través de su cuenta de Instagram, una usuaria le comentó a Miguel: "¿Y por qué no vuelven con la Vale?", acompañado de un emoji de carita enamorada.

Al respecto, de la Fuente respondió: "No puedo volver con alguien que falta a la verdad. A esa gente la prefiero lejos de mi vida".

"Amigo, mejor borre eso, es la mamá de sus dos hijas, dos bebés. Si tiene rabia con ella, arréglelo con ella", "No se da cuenta que aquí la gente solo quiere morbo", fueron algunos de los comentarios que causaron que el dentista terminara borrando el mensaje.

Cabe destacar que este lunes, Valentina Roth había confirmado por segunda vez su separación con Miguel y también volvió a pedir que no dejaran malos comentarios en sus redes sociales porque "me puede afectar".

Revisa las publicaciones de Instagram:

