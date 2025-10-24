“Yo ya sé...”: Vale Roth rompe el silencio tras rumores de quiebre matrimonial - Chilevisión

La bailarina compartió una historia en Instagram aclarando que no comentaría sobre el tema y que no participaría en ningún programa de farándula.
Valentina Roth alzó la voz a través de sus redes sociales y se refirió a los rumores de un posible quiebre matrimonial con Miguel de la Fuente.
Las dudas sobre su relación surgieron después de que la bailarina apareciera sin su anillo de matrimonio en sus últimas publicaciones.
Además, publicó un mensaje enigmático en sus historias de Instagram que parece aludir a su situación sentimental: “El que esté en mi barco y no esté remando, va pal' agua”.
La bailarina publicó un video en su Instagram, donde señalaba "no me sigan mandando que 'oye, salió esto', 'salió esto otro', porque yo ya sé lo que salió".
"Gracias por su preocupación, está todo bien y la vida sigue, y yo no me voy a referir al tema ni acá ni en un programa pagado, aunque me pague cien… yo no voy a ir y se los digo, no voy a ir a ningún programa. Se los juro, por mis niñas", agregó.