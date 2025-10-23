“Si no remas, vas pal’ agua”: Las pistas de Vale Roth que desataron rumor de quiebre matrimonial - Chilevisión

La bailarina se casó en marzo del 2023 tras un breve romance y en junio de este año se convirtió en madre por segunda vez junto a Miguel de la Fuente.

Valentina Roth desató una serie de especulaciones sobre un posible quiebre matrimonial con Miguel de la Fuente, tras comentarios y señales en sus redes sociales.

Las especulaciones comenzaron luego de la bailarina fuera vista sin su anillo de matrimonio en sus más recientes publicaciones.

En paralelo, compartió un enigmático mensaje en sus historias de Instagram, que sería una alusión al momento sentimental que vive: “El que esté en mi barco y no esté remando, va pal' agua”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por otra parte, Vale Roth se sinceró con un video en sus redes sociales y reconoció que “por mi parte ando con muchas cosas en la cabeza (...) Hay cosas que son obvias y que no es necesario hablarlas…”.

“Estoy cansada, mi cerebro está cansado”, agregó.

La historia de amor de Vale Roth

Cabe recordar que la pareja se conoció en 2022 y a los pocos meses anunciaron que estaban esperando a su primera hija juntos.

En marzo de 2023 celebraron su matrimonio civil y poco después recibieron la llegada de la pequeña Antonia.

Este año Vale Roth y Miguel de la Fuente se conviertieron en padres nuevamente con el nacimiento de Martina a finales de junio.