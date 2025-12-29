 Mujeres pueden aumentar su pensión en enero de 2026: Revisa cuánto y a quiénes se les paga - Chilevisión
29/12/2025 15:36

Mujeres pueden aumentar su pensión en enero de 2026: Revisa cuánto y a quiénes se les paga

Se trata de la Compensación por Diferencia de Expectativas de Vida que está dirigida exclusivamente a mujeres de 65 años o más que cuenten con una pensión de vejez o invalidez y no necesita postulación.

En enero de 2026 las mujeres que se encuentren pensionadas podrán recibir un aumento en su pensión, sin necesidad de trámites o postulaciones a través de la Compensación por Diferencia de Expectativas de Vida.

Este beneficio se otorga como una pensión (similar a una renta vitalicia) calculada en Unidades de Fomento (UF) a mujeres pensionadas, con el objetivo de complementar su pensión.

Tiene el fin de reducir las desigualdades en los montos de pensiones que reciben hombres y mujeres, debido a las diferencias en las tasas de mortalidad que se aplican para el cálculo de estas.

¿Quiénes reciben el beneficio?

La Compensación por Diferencia de Expectativas de Vida está dirigida exclusivamente a mujeres de 65 años o más que cuenten con una pensión de vejez o invalidez.

Para recibir el aumento de dinero en la pensión es necesario que las beneficiarias esten afiliadas y tengan al menos una cotización en el Seguro Social que se destina al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años.

¿De cuánto es el aumento en la pensión?

La Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida se entregará de forma automática. La compensación mínima base es de 0,25 UF ($10.000 aproximadamente), pero el porcentaje final a recibir depende de la edad de jubilación de la mujer beneficiada:

  • Jubilación a los 65 años: recibe el 100% del beneficio.
  • Jubilación a los 63 años: recibe el 50% del beneficio.
  • Jubilación a los 60 años: recibe el 5% del beneficio.
