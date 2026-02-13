Declaran alerta roja por incendio forestal en San Fernando: Fuego avanza al costado de carretera - Chilevisión

Según detalló Senapred, las llamas significan una "amenaza inminente a la conectividad vial de la Carretera Ruta 5".

Al menos 7 compañías de Bomberos se han trasladado hasta el sector de Quilapan, en la comuna de San Fernando, para combatir un incendio forestal.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró alerta roja en la zona debido al siniestro que se ha expandido rápidamente.

Según declaró el organismo, las llamas significan una "amenaza inminente a la conectividad vial de la Carretera Ruta 5 ubicada en el sector San Fernando por visibilidad, debido a humo en la ruta".

De acuerdo al último reporte, al menos 20 hectáreas han sido consumidas por el fuego.

#SENAPREDOHiggins Se declara Alerta Roja para la comuna de San Fernando por incendio forestal. Más información en: https://t.co/Ci7R6pjOXN o pic.twitter.com/jBfdoXHcWN — SENAPRED (@Senapred) February 13, 2026