Declaran alerta roja por incendio forestal en San Fernando: Fuego avanza al costado de carretera - Chilevisión

13/02/2026 17:17

Declaran alerta roja por incendio forestal en San Fernando: Fuego avanza al costado de carretera

Según detalló Senapred, las llamas significan una "amenaza inminente a la conectividad vial de la Carretera Ruta 5".

Publicado por CHV Noticias

Al menos 7 compañías de Bomberos se han trasladado hasta el sector de Quilapan, en la comuna de San Fernando, para combatir un incendio forestal.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró alerta roja en la zona debido al siniestro que se ha expandido rápidamente.

Según declaró el organismo, las llamas significan una "amenaza inminente a la conectividad vial de la Carretera Ruta 5 ubicada en el sector San Fernando por visibilidad, debido a humo en la ruta".

De acuerdo al último reporte, al menos 20 hectáreas han sido consumidas por el fuego.

Revisa registros enviados por Cazanoticias:

