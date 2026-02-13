Advierten hasta 36°: Calor extremo en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins - Chilevisión

Continúa las altas temperaturas para la zona central de Chile. Revisa las proyecciones para el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero.
La zona centro-sur de nuestro país enfrentará una ola de calor con temperaturas que podrían llegar hasta los 36°. Cuatro regiones se verán afectadas.
Según información de la Dirección Metereológica de Chile, entre el lunes 16 y martes 17 de febrero se registrarán altas temperaturas arriba de los 30°.
Según indica la entidad, estas serán las condiciones climáticas para cuatro regiones de la zona centro-sur durante el lunes 16 y martes 17.
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región de O'Higgins