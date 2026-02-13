Advierten hasta 36°: Calor extremo en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins - Chilevisión

Continúa las altas temperaturas para la zona central de Chile. Revisa las proyecciones para el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero.

La zona centro-sur de nuestro país enfrentará una ola de calor con temperaturas que podrían llegar hasta los 36°. Cuatro regiones se verán afectadas.

Según información de la Dirección Metereológica de Chile, entre el lunes 16 y martes 17 de febrero se registrarán altas temperaturas arriba de los 30°.

Zonas con altas temperaturas

Según indica la entidad, estas serán las condiciones climáticas para cuatro regiones de la zona centro-sur durante el lunes 16 y martes 17.

Región de Coquimbo

Litoral: La máxima será de 26°

Cordillera costa: La temperatura máxima llegará a 32.

Precordillera y valles precordilleranos: 33° será el peak de calor.

Región de Valparaíso

Litoral: Alcanzará 27°.

Cordillera costa: Llegará a los 34°.

Precordillera y valles precordilleranos: Llegará al nivel más alto de calor con 36° .

Región Metropolitana

Cordillera costa: Rondará entre los 30 y 33°.

Valle: La temperatura se extenderá hasta los 34° .

. Precordillera: Entre los 33 y 34° será la máxima.

Región de O'Higgins