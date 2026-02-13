 Advierten hasta 36°: Calor extremo en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins - Chilevisión
Minuto a minuto
Yacarés en Playa Cavancha: Video abrió debate sobre cautiverio de fauna exótica Crece debate por ayuda desde Chile a Cuba: Oposición citará a Van Klaveren a declarar al Senado Presidente Boric abogó por sala cuna universal y el fin al CAE en último consejo de gabinete VIDEO | Pelea por estacionamiento dejó a hombre en riesgo vital en barrio 10 de Julio de Santiago Polémica por aplicación de Ley de Plásticos en supermercados: Esto dice la CCS y el ministerio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/02/2026 17:15

Calor extremo en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins: Advierten hasta 36°

Continúa las altas temperaturas para la zona central de Chile. Revisa las proyecciones para el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero.

Publicado por Lisette Pérez

La zona centro-sur de nuestro país enfrentará una ola de calor con temperaturas que podrían llegar hasta los 36°. Cuatro regiones se verán afectadas.

Según información de la Dirección Metereológica de Chile, entre el lunes 16 y martes 17 de febrero se registrarán altas temperaturas arriba de los 30°.

Zonas con altas temperaturas

Según indica la entidad, estas serán las condiciones climáticas para cuatro regiones de la zona centro-sur durante el lunes 16 y martes 17.

Región de Coquimbo

  • Litoral: La máxima será de 26°
  • Cordillera costa: La temperatura máxima llegará a 32.
  • Precordillera y valles precordilleranos: 33° será el peak de calor.

Región de Valparaíso

  • Litoral: Alcanzará 27°.
  • Cordillera costa: Llegará a los 34°.
  • Precordillera y valles precordilleranos: Llegará al nivel más alto de calor con 36°.

Región Metropolitana

  • Cordillera costa: Rondará entre los 30 y 33°.
  • Valle: La temperatura se extenderá hasta los 34°.
  • Precordillera: Entre los 33 y 34° será la máxima.

Región de O'Higgins

  • Cordillera costa: El termómetro llegará a 33°.
  • Valle: Se espera un maximo de 31° que podría llegar a los 33°.
  • Precordillera: El punto más alto será de 33° también.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Lo último

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026