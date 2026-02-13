 Hasta 35° en Santiago: Anuncian calor extremo en la zona central del país - Chilevisión
13/02/2026 13:26

Hasta 35° en Santiago: Anuncian calor extremo en la zona central del país

Este viernes 13 de febrero la máxima en la capital llegará a los 35°. El calor seguirá el fin de semana y se extenderá por lo menos hasta el martes.

Santiago y la región Metropolitana sufrirán con el calor extremo los próximos días. Así lo informó la Dirección Meteorológica de Chile.

La entidad anunció que el día más caluroso de estos días de altas temperaturas será este viernes 13 de febrero, donde la máxima alcanzará los 35°.

La zonas que registrarán esta temperatura serán el centro y norte de la ciudad, más precisamente la parte del casco histórico de la ciudad y la comuna de Colina. 

En los próximos días el calor se mantendrá y las máximas bordearán los 32 y 33°. Mientras que el martes 17 los termómetros subirán un grado para llegar hasta los 34. 

La máxima este viernes será 35° y el martes 34°

