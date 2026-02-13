No hablaban hace más de 8 años: Natalia Rodríguez desclasificó pelea con su madre tras reencuentro en Chile - Chilevisión

La influencer aseguró que tras convertirse en madre logró entender muchos aspectos que le permitieron retomar el contacto con su progenitora en Chile.

Este viernes, Natalia Rodríguez se sinceró sobre su viaje a Chile y desclasificó una pelea que mantuvo con su madre durante ocho años.

La influencer reflexionó en torno a su actuar y analizó lo ocurrido en base a su experiencia como madre de Luisa, quien tiene 2 años, asegurando que ahora comprende a su mamá.

¿Qué pasó entre Natalia Rodríguez y su mamá?

"Ha sido muy emotivo y super especial el reencuentro", detalló Natalia en conversación con LUN y además agregó: "Mis papás no pueden creer que la adolescente rebelde se convirtió en madre".

En esa misma línea, explicó la raíz del conflicto con su madre: "Hace más de 8 años que no hablaba con mi mamá, no nos veíamos ni hablábamos. Tuvimos una pelea tonta y a mí se me ocurrió bloquearla y no hablarle más".

"Eso fue antes de que me viniera a Dinamarca, pero después de que me convertí en mamá, fui entendiendo muchas cosas, siendo más comprensiva, no juzgando, y en el encierro del reality tuve tiempo para pensar cosas que no había dimensionado tanto", confesó Rodríguez.

Fue en esa instancia laboral donde se dio cuenta de las cosas y decidió que volvería a Chile para retomar el contacto con su madre, dado que no hablaban hace ocho años, pero Natalia no volvía al país hace cuatro.

A pesar de la distancia, la influencer aclaró: "Por supuesto que mi mamá estaba al tanto de mi vida, porque mi tía le mandaba fotos. Cuando hablamos en el aeropuerto, fue como si nada hubiese cambiado entre nosotras".

Rodríguez no se niega a una conversación sincera con su madre sobre lo ocurrido: "Como recién llegamos, no se ha dado la oportunidad y nos vamos a ver en los próximos días".

"Ahora puedo entender por qué mi mamá muchas veces estaba de mal humor y, claro, cuando eres madre a veces no tienes tiempo para bañarte, ni para comer a tus horas; estás sobreestimulada y cansada después de trabajar tanto. Ahora la entiendo y no la juzgo", cerró.