Exfiscal en picada tras liberación de reos por error: “Una chacota, no estás controlando un restaurant” - Chilevisión

 Exfiscal en picada tras liberación de reos por error: "Una chacota, no estás controlando un restaurant"
13/02/2026 13:11

Exfiscal en picada tras liberación de reos por error: “Una chacota, no estás controlando un restaurante”

El expersecutor Carlos Gajardo fustigó el actuar de Gendarmería y propuso una solución para evitar que la situación se repita.

La liberación por error de dos personas privadas de libertad, ocurrida en menos de 24 horas y en distintas ciudades del país, ha generado cuestionamientos hacia la gestión de Gendarmería.

El primer incidente, registrado en el Centro de Justicia de Santiago, terminó con el escape de un sujeto con amplio prontuario tras una suplantación de identidad. En menos de un día, un segundo hecho culminó con la fuga de un individuo tras su control de detención en Viña del Mar.

En ese contexto, el exfiscal Carlos Gajardo planteó sus reparos al actuar de Gendarmería y entregó su visión en Contigo en la Mañana, respecto a cómo cree que se puede  resolver la situación para que no se repita. 

Exfiscal Gajardo por reos liberados por error: "Es una chacota"

Para empezar, el expersecutor opinó que ambos incidentes constituyen "una chacota", toda vez que ocurrieron "de una manera muy sencilla".

"Es evidente que las personas que están privadas de libertad van a tratar de hacer cosas para evadirse. (...) Son personas que por definición van a querer arrancar del sistema, van a buscar todos los medios posibles", partió explicando.

En ese sentido, fustigó a Gendarmería por su accionar, el que calificó de "negligente": "Esto no es que tú estés controlando el ingreso a un restaurante, a un hotel, a Fantasilandia".

Gajardo fue especialmente crítico con la frecuencia con la que se han registrado las liberaciones. En el último año se notificaron 7 casos similares, los que además, a su juicio, son "revisados de una manera muy burda".

¿La solución? Según el exfiscal, esto "obliga a rediseñar" políticas. "Volver a controlar cómo se están haciendo todos estos protocolos y procedimientos para que estas situaciones no pasen", complementó.

"Es muy grave que un sujeto que está en estas condiciones, que es una persona peligrosa, logre tan fácilmente escapar de la justicia cuando cuesta tanto atraparlos", sentenció. 

