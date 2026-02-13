“Siempre estuvimos juntos”: Pancha Merino rompe el silencio y habla por primera vez de la muerte de su hermano - Chilevisión

La actriz se refirió a la profesión de su hermano, el rol que cumplió en su vida y cómo ve la muerte.

Este viernes, Pancha Merino rompió el silencio y se refirió por primera vez a la muerte de su hermano, Mario Ernesto, a los 67 años.

La actriz reveló que el deceso del fotógrafo se produjo a raíz de un cáncer al estómago con el que venía tratando desde hace un año.

¿Qué dijo Pancha Merino?

"Fue un ser humano importante en mi vida. Siempre estuvimos juntos. Nos criamos juntos y siempre estuvimos el uno para el otro", comentó la actriz en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Él era más popular que yo. Donde iba, me preguntaban por él o me decían: 'Tú eres la hermana del Guatón Merino'".

Pancha Merino describió a su hermano como "un ser muy cariñoso, un excelente fotógrafo, muy querido por sus amigos. Su trabajo lo llevó a viajar y a construir una red amplia de afectos, dentro y fuera de Chile".

Respecto del cáncer estomacal que enfrentaba, Merino explicó que "el último año se fue complicando. Su cuerpo estaba cansado. Tengo pena, pero para mí la muerte es un cambio bonito. Triste, sí, porque uno no los ve nunca más, pero creo que cuando el alma no resiste al cuerpo, es mejor irse".

Finalmente, Francisca concluyó: "En nuestra historia compartida, está lo esencial. El vínculo no se corta, solo cambia de lugar".