“Más allá de cualquier distancia...”: Pancha Merino confirmó la muerte de su hermano Ernesto a los 67 años - Chilevisión

La actriz escribió un emotivo mensaje de despedida a su hermano, cuyos actos fúnebres se realizaron este martes 10 de febrero en Coquimbo.

Este miércoles, Pancha Merino confirmó a través de sus redes sociales la muerte de su hermano, Mario Ernesto Merino Aguirre, a los 67 años.

El deceso se produjo durante la tarde de este lunes, mientras que los actos fúnebres se realizaron este martes 10 de febrero, en una ceremonia íntima en Coquimbo.

Hermano de Pancha Merino murió a los 67 años

A través de su cuenta de Instagram, Pancha Merino escribió: "Querido hermano Ernesto. No es fácil escribir estas palabras. Las despedidas nunca lo son, sobre todo cuando se trata de alguien tan importante en mi vida como tú".

En esa misma línea, agregó: "Quiero que sepas que, más allá de cualquier distancia, circunstancia o camino que hoy nos toque recorrer, siempre serás mi hermano".

El escrito iba acompañado de una fotografía del recuerdo color sepia, donde aparece toda la familia cuando Francisca y sus hermanos eran pequeños.

Ernesto era fotógrafo de profesión y en su cuenta de Instagram los familiares expresaron: "Esta mañana, acompañado de su familia y en completa tranquilidad, partió nuestro amado Ernesto".







