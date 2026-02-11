De “Pop Lolita” a coordinadora regional: Linda Caris aborda su nueva faceta como militante del PDG - Chilevisión

La mujer de 36 años se hizo viral hace 18 años por un casting que hizo para el programa "Yingo" como parte de la tribu urbana "Pop Lolita". Hoy es asistente social y milita en el Partido de la Gente (PDG).

Linda Caris (36), la mujer que se hizo viral en el programa Yingo por su casting como parte de la tribu urbana "Pop Lolita", reapareció este miércoles y habló sobre su nueva faceta como militante del Partido de la Gente (PDG).

Caris se tituló como asistente social y ejerce hoy en día como coordinadora regional de la ciudad de Putaendo en la región de Valparaíso para el partido que lidera Franco Parisi.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La nueva vida de la ex "Pop Lolita"

"La llegada a la coordinación comunal del PDG ha sido un camino muy especial para mí. Todo comenzó a partir de la campaña presidencial de Franco Parisi (2025), a quien considero un tremendo líder, con un gran corazón", señaló Linda Caris en conversación con The Clinic.

En esa misma línea, agregó: "Desde ahí se fue dando de manera natural un proceso de compromiso y trabajo que hoy me tiene acompañada por un gran equipo en la región de Valparaíso".

Respecto de su trabajo, Linda destaca que "he conocido personas muy power, con historias, ganas y convicciones, y eso me inspira profundamente. Desde mi mirada como asistente social, creo en una política cercana, humana y conectada con las necesidades reales de la gente, y ese es el sello que quiero impulsar en la comuna".

Caris atravesó un largo camino para llegar a esta nueva faceta de su vida. El casting que se hizo viral ocurrió hace 18 años, y en aquel entonces tuvo que lidiar con el bullying.

"Sentí mucho acoso. La gente habla de ti y no sabe lo que a uno le pasa, cómo te afecta. Fue duro estar embarazada y que la gente me comentara lo que decían de mí en internet. Pero el video nunca me ha dado vergüenza, lo veo y me río", había señalado en 2023 a LUN.

Finalmente, en otras oportunidades, había mencionado que su sueño era poder crear una fundación que ayude a las víctimas de bullying, así como también una academia de danza y una tienda llamada "Pop Lolita".