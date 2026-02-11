Enel anuncia que habrá cortes de luz en nueve comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas - Chilevisión

Las suspensiones corresponden a trabajos programados por la empresa con la finalidad de mejorar el servicio de suministro eléctrico en las comunas afectadas.

Enel, empresa encargada de la distribución de electricidad en la región Metropolitana, informó que nueve comunas sufrirán cortes de luz este jueves.

De acuerdo a lo informado por el organismo, las zonas afectadas serán: Quilicura, Huechuraba, Recoleta, Pudahuel, Cerrillos, Maipú, La Cisterna, La Granja y Ñuñoa.

Cabe recordar que estos cortes se originan a raíz de trabajos programados hechos por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en las zonas afectadas.

Anuncian cortes de luz para nueve comunas de la RM este jueves 12

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.