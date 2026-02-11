 Enel anuncia que habrá cortes de luz en nueve comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas - Chilevisión
Minuto a minuto
Presidente de Republicanos reveló cómo se financia “La Moneda Chica” y las actividades de Kast Senapred emite Alerta Roja por incendio forestal en Puchuncaví: Video muestra gran columna de humo VIDEO | Detienen a 3 miembros de la banda que robó con overoles y metralleta una tienda de celulares Alcaldesa de Lo Espejo presentó denuncia por amenazas de muerte: “Ofrecieron $100 millones por mi cabeza” No va: Gobernación RM anuncia suspensión de fiesta “Santiago Te Amo”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/02/2026 13:05

Enel anuncia que habrá cortes de luz en nueve comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas

Las suspensiones corresponden a trabajos programados por la empresa con la finalidad de mejorar el servicio de suministro eléctrico en las comunas afectadas.

Enel, empresa encargada de la distribución de electricidad en la región Metropolitana, informó que nueve comunas sufrirán cortes de luz este jueves.  

De acuerdo a lo informado por el organismo, las zonas afectadas serán: Quilicura, Huechuraba, Recoleta, Pudahuel, Cerrillos, Maipú, La Cisterna, La Granja y Ñuñoa. 

Cabe recordar que estos cortes se originan a raíz de trabajos programados hechos por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en las zonas afectadas.

Anuncian cortes de luz para nueve comunas de la RM este jueves 12

  • Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas.

  • La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Ñuñoa: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

Lo último

Lo más visto

“Las señales eran tan claras”: Yamila Reyna reaparece en redes con polémica publicación tras presunto quiebre con Américo

La actriz compartió un potente mensaje, luego de que se diera a conocer la noticia.

11/02/2026

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

 Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.

10/02/2026

"Decadencia narco": La dura crítica de Johannes Kaiser a show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El excandidato presidencial puso en duda la representatividad del espectáculo montado por el puertorriqueño y los usuarios de "X" estallaron en su contra.

11/02/2026

A preparar el bolsillo por nueva alza: ¿Cuánto subirían en promedio las cuentas de la luz?

El gobierno anunció que habrá una nueva alza en las cuentas de la luz, esto debido al congelamiento de las tarifas que se produjo en estallido social y pandemia.

11/02/2026