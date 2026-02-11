Conductor que atropelló a ladrón por reacciones a video viral: “(La gente) no ve que haya solución” - Chilevisión

Máximo, hombre que arrolló a un delincuente durante una encerrona frustrada, abordó las reacciones y respuestas que ha recibido tras viralizarse su registro.

A poco más de una semana desde que se dio a conocer el video en que un conductor atropella a un ladrón que intentó hacerle una encerrona en el acceso a la autopista Vespucio Norte, el registro continúa haciendo noticia.

Máximo, hombre que iba al volante en el video, conversó con Contigo en la Mañana y contó detalles inéditos de la grabación que ha dado la vuelta al mundo.

"Hay un desgaste y (la gente) no ve que haya una solución": Conductor que atropelló a ladrón se refiere a reacciones por video viral

Máximo relata que, aun tras haber pasado algunos días del incidente, tiene nerviosismo y reconoce "estar tenso". "No he vuelto a manejar", añadió.

Según su relato, al ver lo que estaba ocurriendo, su reacción inmediata fue arrancar y para ello cita la experiencia cercana que tuvo un familiar.

"Mi hermano había sufrido una encerrona (...) a él -aunque estaba sin resistencia- lo golpearon", recuerda, explicando que esa fue su motivación para actuar y escapar.

Tras el intento de encerrona, Máximo se dirigió a Carabineros para estampar la denuncia. En el lugar, personal policial le tomó la declaración, vio el video y definió que se trataba de una legítima defensa.

Al margen de lo anterior, una cosa que llamó la atención fue el supuesto uso de un arma de fuego por parte de uno de los delincuentes. Aunque el conductor no se percató en el momento, sí notó el disparo tras el video.

"En el momento lo recuerdo poco, pero revisando la grabación completa que tengo yo... hay una parte donde ella (pareja) me pregunta: ¿Nos dispararon? Parece que sí, entonces puede ser", recordó. De todas formas, reconoce no estar seguro, pues no vio el arma y esta tampoco dejó una marca visible en el automóvil.

Finalmente, se refirió al apoyo que ha recibido tras difundirse el registro. Afirmó que es "transversal" e incluso fuera de Chile: "Eso me da la idea de que hay un desgaste y (la gente) no ve que haya solución".

Más detalles acá: