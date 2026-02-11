 Conductor que atropelló a ladrón por reacciones a video viral: “(La gente) no ve que haya solución” - Chilevisión
Minuto a minuto
“¡Ahí salgo yo!”: Revelan grabación clave que hizo caer a banda que asaltó tienda telefonía en San Miguel Otro reo fue puesto en libertad por error en Santiago: Gendarmería presentó denuncia y anunció sumario Presidente de Republicanos reveló cómo se financia “La Moneda Chica” y las actividades de Kast Senapred emite Alerta Roja por incendio forestal en Puchuncaví: Video muestra gran columna de humo VIDEO | Detienen a 3 miembros de la banda que robó con overoles y metralleta una tienda de celulares
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/02/2026 14:15

Conductor que atropelló a ladrón por reacciones a video viral: “(La gente) no ve que haya solución”

Máximo, hombre que arrolló a un delincuente durante una encerrona frustrada, abordó las reacciones y respuestas que ha recibido tras viralizarse su registro.

Publicado por CHV Noticias

A poco más de una semana desde que se dio a conocer el video en que un conductor atropella a un ladrón que intentó hacerle una encerrona en el acceso a la autopista Vespucio Norte, el registro continúa haciendo noticia.

Máximo, hombre que iba al volante en el video, conversó con Contigo en la Mañana y contó detalles inéditos de la grabación que ha dado la vuelta al mundo.

"Hay un desgaste y (la gente) no ve que haya una solución": Conductor que atropelló a ladrón se refiere a reacciones por video viral

Máximo relata que, aun tras haber pasado algunos días del incidente, tiene nerviosismo y reconoce "estar tenso". "No he vuelto a manejar", añadió.

Según su relato, al ver lo que estaba ocurriendo, su reacción inmediata fue arrancar y para ello cita la experiencia cercana que tuvo un familiar.

"Mi hermano había sufrido una encerrona (...) a él -aunque estaba sin resistencia- lo golpearon", recuerda, explicando que esa fue su motivación para actuar y escapar.

Tras el intento de encerrona, Máximo se dirigió a Carabineros para estampar la denuncia. En el lugar, personal policial le tomó la declaración, vio el video y definió que se trataba de una legítima defensa.

Al margen de lo anterior, una cosa que llamó la atención fue el supuesto uso de un arma de fuego por parte de uno de los delincuentes. Aunque el conductor no se percató en el momento, sí notó el disparo tras el video.

"En el momento lo recuerdo poco, pero revisando la grabación completa que tengo yo... hay una parte donde ella (pareja) me pregunta: ¿Nos dispararon? Parece que sí, entonces puede ser", recordó. De todas formas, reconoce no estar seguro, pues no vio el arma y esta tampoco dejó una marca visible en el automóvil.

Finalmente, se refirió al apoyo que ha recibido tras difundirse el registro. Afirmó que es "transversal" e incluso fuera de Chile: "Eso me da la idea de que hay un desgaste y (la gente) no ve que haya solución".

Más detalles acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

Lo último

Lo más visto

Américo rompe el silencio tras rumores de quiebre con Yamila Reyna: “¿Qué siento? Miedo y tristeza”

A través de Instagram, el cantante compartió un enigmático mensaje tras darse a conocer la posible separación con la actriz, con quien tenía planes de matrimonio.

11/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

El Fondo Nacional de Salud está en proceso de devolver a sus afiliados, ya sea cotizantes o empleadores, el dinero que pagaron en exceso entre abril de 2020 y marzo de 2025.

11/02/2026

Danilo 21 expuso nuevo detalle del quiebre de Yamila Reyna y Américo: “Una amiga muy cercana…”

El tiktoker compartió el mensaje de una amiga de la comediante, quien utilizó su plataforma de Instagram para abordar la situación con una frase de la canción Que levante la mano, que popularizó en artista.

11/02/2026

Muere James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek, a los 48 años

La familia del actor confirmó la noticia en sus redes sociales y comentaron que falleció durante la mañana de este miércoles de forma pacífica, luego de un cáncer que lo afectaba desde 2023.

11/02/2026