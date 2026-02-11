 De Matteo Bocelli a Skar Labra: Conoce la lista oficial de candidatos a rey y reina de Viña 2026 - Chilevisión
11/02/2026 15:05

De Matteo Bocelli a Skar Labra: Conoce la lista oficial de candidatos a rey y reina de Viña 2026

Figuras del espectáculo y las redes sociales postulan al tradicional concurso. Las votaciones estarán abiertas hasta el lunes 23 de febrero.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles se abrieron las votaciones para elegir a los próximos reyes del Festival de Viña del Mar 2026.

Figuras del espectáculo y las redes sociales postulan al evento organizado por La Hora. Dentro de los nombres destacan artistas del festival y representantes de canales de televisión y medios de comunicación.

Según las bases del concurso, las votaciones del público terminarán el lunes 23 de febrero. Al día siguiente, se darán a conocer los 20 finalistas más populares (10 para reina y 10 para rey).

Luego, en un segundo proceso, la prensa acreditada a Viña 2026 emitirá para definir a los ganadores.

¿Quiénes son los candidatos a reyes de Viña 2026?

Candidatas a reina

  • Alejandra Isaacs Vega (Marga Marga TV + Giro Visual)

  • Asskha Sumathra (Comediante Festival)

  • Brenda (Competencia Ecuador)

  • Camila Mainz (Representante TVR)

  • Carmen Gloria Arroyo (Jurado Festival)

  • Chiara Grispo (Competencia Italia)

  • Emily Ceco (Representante Caras TV Argentina)

  • Fátima Bosch (Jurado Festival)

  • Florencia Vial (Animadora Festival)

  • Gloria Estefan (Artista Festival)

  • Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)

  • Joy, vocalista de Jesse & Joy (Artista Festival)

  • Karen Doggenweiler (Animadora Festival)

  • Karla Melo (Zapping TV + Prensa Chilena)

  • Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo (Artista Festival)

  • Majo Cornejo (Competencia México)

  • María Paz Arancibia (Todo Se Sabe + Vive)

  • María Paláe (Competencia España)

  • Mon Laferte (Artista Festival)

  • Nmixx (Artista Festival)

  • Piare Con P (Comediante Festival)

  • Rebolú (Competencia Colombia)

  • Skarleth Labra (Representante de Chilevisión)

  • Titi García Huidobro (Representante Tevex)

  • Vanilla Ninja (Competencia Estonia)

  • Verónica Villarroel (Jurado Festival)

Candidatos a reyes

  • A los 4 vientos (Competencia Chile)

  • Antoñito Molina (Competencia España)

  • Campedrinos (Competencia Argentina)

  • Diego Pánico Espinoza (Todo Se Sabe + Vive)

  • Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes (Artista Festival)

  • Esteban Düch (Comediante Festival)

  • Fernando Godoy (Animador Festival)

  • Jesse, integrante de Jesse & Joy (Artista Festival)

  • Johnny Sky (Competencia República Dominicana)

  • Juan Manuel Astorga (Jurado Festival)

  • Juanes (Artista Festival)

  • Karim Butte (Animador Festival)

  • Mario Solís (Representante Caras TV Argentina)

  • Martín González Jadell (Representante Tevex)

  • Matías Godoy (Representante Visión Plus)

  • Milo J (Artista Festival)

  • Pablo Chill-E (Artista Festival)

  • Matteo Bocelli (Artista Festival)

  • Pastor Rocha (Comediante Festival)

  • Paulo Londra (Artista Festival)

  • Pet Shop Boys (Artista Festival)

  • Polo Borgoño Guzmán (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)

  • Princeso (Mundo de la Música + Mundo)

  • Rafael Araneda (Animador Festival)

  • Rodrigo Herrera (Representante TVR)

  • Rodrigo Palao González (Jurado Festival)

  • Rodrigo Villegas (Comediante Festival)

  • Son del Valle (Competencia Chile)

  • Stefan Kramer (Comediante Festival)

  • Trex (Competencia México)

  • Yandel (Artista Festival)

Reyes de Viña 2026: ¿Cómo votar por tu favorito?

Para votar por tu favorito a rey y reina de Viña 2026, debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa al sitio web de La Hora
  • Completa un formulario con tus datos
  • Selecciona a tu favorito para rey y reina
  • Selecciona el anillo para la futura ganadora
