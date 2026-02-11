De Matteo Bocelli a Skar Labra: Conoce la lista oficial de candidatos a rey y reina de Viña 2026 - Chilevisión

Figuras del espectáculo y las redes sociales postulan al tradicional concurso. Las votaciones estarán abiertas hasta el lunes 23 de febrero.

Este miércoles se abrieron las votaciones para elegir a los próximos reyes del Festival de Viña del Mar 2026.

Figuras del espectáculo y las redes sociales postulan al evento organizado por La Hora. Dentro de los nombres destacan artistas del festival y representantes de canales de televisión y medios de comunicación.

Según las bases del concurso, las votaciones del público terminarán el lunes 23 de febrero. Al día siguiente, se darán a conocer los 20 finalistas más populares (10 para reina y 10 para rey).

Luego, en un segundo proceso, la prensa acreditada a Viña 2026 emitirá para definir a los ganadores.

¿Quiénes son los candidatos a reyes de Viña 2026?

Candidatas a reina

Alejandra Isaacs Vega (Marga Marga TV + Giro Visual)

Asskha Sumathra (Comediante Festival)

Brenda (Competencia Ecuador)

Camila Mainz (Representante TVR)

Carmen Gloria Arroyo (Jurado Festival)

Chiara Grispo (Competencia Italia)

Emily Ceco (Representante Caras TV Argentina)

Fátima Bosch (Jurado Festival)

Florencia Vial (Animadora Festival)

Gloria Estefan (Artista Festival)

Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)

Joy, vocalista de Jesse & Joy (Artista Festival)

Karen Doggenweiler (Animadora Festival)

Karla Melo (Zapping TV + Prensa Chilena)

Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo (Artista Festival)

Majo Cornejo (Competencia México)

María Paz Arancibia (Todo Se Sabe + Vive)

María Paláe (Competencia España)

Mon Laferte (Artista Festival)

Nmixx (Artista Festival)

Piare Con P (Comediante Festival)

Rebolú (Competencia Colombia)

Skarleth Labra (Representante de Chilevisión)

Titi García Huidobro (Representante Tevex)

Vanilla Ninja (Competencia Estonia)

Verónica Villarroel (Jurado Festival)

Candidatos a reyes

A los 4 vientos (Competencia Chile)

Antoñito Molina (Competencia España)

Campedrinos (Competencia Argentina)

Diego Pánico Espinoza (Todo Se Sabe + Vive)

Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes (Artista Festival)

Esteban Düch (Comediante Festival)

Fernando Godoy (Animador Festival)

Jesse, integrante de Jesse & Joy (Artista Festival)

Johnny Sky (Competencia República Dominicana)

Juan Manuel Astorga (Jurado Festival)

Juanes (Artista Festival)

Karim Butte (Animador Festival)

Mario Solís (Representante Caras TV Argentina)

Martín González Jadell (Representante Tevex)

Matías Godoy (Representante Visión Plus)

Milo J (Artista Festival)

Pablo Chill-E (Artista Festival)

Matteo Bocelli (Artista Festival)

Pastor Rocha (Comediante Festival)

Paulo Londra (Artista Festival)

Pet Shop Boys (Artista Festival)

Polo Borgoño Guzmán (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)

Princeso (Mundo de la Música + Mundo)

Rafael Araneda (Animador Festival)

Rodrigo Herrera (Representante TVR)

Rodrigo Palao González (Jurado Festival)

Rodrigo Villegas (Comediante Festival)

Son del Valle (Competencia Chile)

Stefan Kramer (Comediante Festival)

Trex (Competencia México)

Yandel (Artista Festival)

Reyes de Viña 2026: ¿Cómo votar por tu favorito?

Para votar por tu favorito a rey y reina de Viña 2026, debes seguir los siguientes pasos: